Οι Νάγκετς αφήνουν ελεύθερο τον Καμπάτσο

Η συγκεκριμένη εξέλιξη για τον Αργεντινό γκαρντ ήταν αναμενόμενη, αφού δεν βρίσκονταν στα πλάνα των Νάγκετς, με τον Καμπάτσο πλέον να αναζητεί τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

O Καμπάτσο σε πρόσφατες δηλώσεις του, σημείωσε ότι προτεραιότητά του είναι να παραμείνει στο NBA, αλλά δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Not much of a surprise but the Denver Nuggets are not extending qualifying offers to Facundo Campazzo or Markus Howard. They're unrestricted free agents.