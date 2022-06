Για... πάντα στους Νάγκετς ο Γιόκιτς με συμβόλαιο-μίδα

Ο Νίκολα Γιόκιτς τα τελευταία 2 χρόνια κατέκτησε το ΝΒΑ, καθώς αναδείχθηκε back to back MVP της λίγκας. Η σχέση των δύο πλευρών είναι κάτι παραπάνω από εξαιρετική, καθώς από την πρώτη στιγμή οι Νάγκετς πίστεψαν στον Σέρβο σέντερ. Και τώρα ήρθε η ώρα να τον «επιβραβεύσουν».

Πώς; Δίνοντάς του το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του οργανισμού. Αυτό γιατί οι δύο πλευρές έφτασαν σε συμφωνία, με την οποία ο Τζόκερ ρίχνει... άγκυρα στο Κολοράντο με συμβόλαιο 5 ετών που θα του αποφέρει 264 εκατομμύρια δολάρια.

Πρόκειται για την μεγαλύτερη συμφωνία στην ιστορία του ΝΒΑ, ενώ για την 5η σεζόν του ο Γιόκιτς έχει player's option που φτάνει τα 60 εκατομμύρια δολάρια.

Αναμφίβολα πρόκειται για το πιο σπουδαίο deal που έχει λάβει χώρα στην ιστορία του ΝΒΑ, με τον back to back MVP του ΝΒΑ να εξαργυρώνει την παρουσία του στην ομάδα, αλλά και την τεράστια επιτυχία των προηγούμενων ετών, μετατρέποντας τους Νάγκετς σε ομάδα πλέι οφ, που στοχεύει στον τίτλο.

Και αυτό θα συνεχίσει να κάνει με τον Τζόκερ σε ρόλο ηγέτη.

