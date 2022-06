Ο Μπράνσον μετακομίζει στη Νέα Υόρκη με χρυσό συμβόλαιο!

Η νέα σεζόν θα βρει τον Τζέιλεν Μπράνσον μακριά από το Ντάλας και τους Μάβερικς. Ο απόφοιτος του Βιλανόβα έκανε εκπληκτικές εμφανίσεις την σεζόν που ολοκληρώθηκε, με αποκορύφωμα την παρουσία του στα πλέι οφ. Η οποία τον οδήγησε στο να κυνηγήσει ένα μεγάλο συμβόλαιο.

Οι Νικς είχαν θέσει σε κατάσταση προτεραιότητας την απόκτηση του εκρηκτικού άσου, που έδειξε την περασμένη σεζόν πως έχει την ποιότητα να ηγηθεί και να αποτελέσει σημείο αναφοράς σε ομάδα με υψηλούς στόχους. Αυτό, σε συνδυασμό με την συνέπειά του στην άμυνα και την ηγετική παρουσία του μέσα στην ομάδα, έκαναν τους Νικς να πάρουν την μεγάλη απόφαση.

Ήθελαν να ντύσουν τον Τζέιλεν Μπράνσον στα χρώματα της ομάδας και ήταν αποφασισμένοι να κάνουν το παν γι αυτό. Και το έκαναν.

Μπράνσον και Νικς συζήτησαν ενδελεχώς και κατέληξαν σε συμφωνία για συμβόλαιο 4 ετών, το οποίο θα φτάνει στα 100 εκατ δολάρια. Με άλλα λόγια, ο Μπράνσον βλέπει τους... κόπους των προηγούμενων ετών να επιβραβεύονται με ένα ηγεμονικό συμβόλαιο στην ομάδα από το «Μεγάλο Μήλο», που θέλει να επανέλθει στα πλέι οφ.

Ο Μπράνσον αναμένεται να... ανταμώσει με τον πατέρα του, Ρικ Μπράνσον, που βρίσκεται στο προπονητικό σταφ της ομάδας, ενισχύοντας παράλληλα μια νεανική και πεινασμένη για επιτυχίες ομάδα. Κι αυτό γιατί θα παίξει στο πλευρό των Αρ Τζέι Μπάρετ, Ιμάνουελ Κουίκλι, Μίτσελ Ρόμπινσον, αλλά και του Τζούλιους Ραντλ, που είναι ο ηγέτης του συνόλου.

