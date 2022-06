Ο διεθνής Έλληνας γκαρντ αφού έκλεψε την μπάλα από τον αντίπαλό του, έφυγε στον αιφνιδιασμό και κάρφωσε εντυπωσιακά με το ένα χέρι στο καλάθι της Μεγάλης Βρετανίας παίρνοντας και το φάουλ.

Δείτε τη φάση:

Lefteris Bochoridis is left-handed.

Lefteris Bochoridis is a point guard.

Lefteris Bochoridis just went up for a right-handed and-1 dunk 🤯#FIBAWC #WinForHellas pic.twitter.com/v8VWdt8mq0