Νετς: Ο Μιλς κάνει opt out και μένει ελεύθερος

Ο πολύπειρος Αυστραλός αποφάσισε να κάνει opt out στο συμβόλαιο που θα του απέφερε 6.2 εκ. την επόμενη σεζόν, βγαίνοντας πλέον στην αγορά ως ελεύθερος.

Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, για τον Μιλς υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες του NBA, με τον Αυστραλό να μην αποκλείει και το ενδεχόμενο επιστροφής στους Νετς με νέο συμβόλαιο.

Mills, who'll attract significant interest around the league, hasn't ruled out a return to the Nets, sources tell ESPN. https://t.co/V3bPS7LXRd