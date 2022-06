«Βόμβα» από τους Χοκς: Παίρνουν τον Μάρεϊ και στέλνουν στους Σπερς Γκαλινάρι!

Οι Σπερς είχαν βγάλει στην βιτρίνα τον Ντεζούντε Μάρεϊ και οι Χοκς έκαναν την κίνησή τους, πραγματοποιώντας ένα σπουδαίο trade, μια ημέρα πριν την επίσημη έναρξη της free agency.

Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Χοκς θα αποκτήσουν τον 25χρονο πλέι μέικερ, στέλνοντας στο Σαν Αντόνιο τον Ντανίλο Γκαλινάρι, με τα «γεράκια» να στέλνουν στους Σπερς και αρκετά μελλοντικά draft picks πρώτου γύρου.

Με αυτή τους την κίνηση οι Χοκς θα δημιουργήσουν μια τρομερή περιφέρεια με Μάρεϊ και Τρε Γιάνγκ, ικανοποιώντας την επιθυμία του ηγέτη των «γερακιών».

