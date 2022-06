Ο Μπιλ αφήνει στην άκρη την οψιόν της επόμενης σεζόν και ετοιμάζεται για μεγάλο πολυετές συμβόλαιο

Η αναμονή φτάνει στο τέλος της όσον αφορά το... σίριαλ με το μέλλον του Μπράντλεϊ Μπιλ. Ο ηγέτης των Ουάσιγκτον Ουίζαρντς είχε αποφασίσει από νωρίς να μην ενεργοποιήσει την οψιόν ύψους 36.4 εκατ δολαρίων για την ερχόμενη σεζόν, ώστε να γίνει free agent και να ξεκινήσει από άλλη βάση συζητήσεις για το νέο του συμβόλαιο.

Αυτό θα είναι πολύ μεγαλύτερο απο τα προηγούμενα και θα φτάνει τα 290 εκατ. δολάρια. Ο χαρισματικός γκαρντ, που ηγείτα των Ουίζαρντς από την πρώτη μέρα που βρέθηκε στην Ουάσιγκτον, βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Θα υπογράψει νέο 5ετές με τους «Μάγους» και θα μείνει για πάντα στην DC ή θα φτάσει σε συμφωνία για νέο 4ετές συμβόλαιο με άλλη ομάδα του ΝΒΑ;

Όλα τα σημάδια δείχνουν πως ο all star σκόρερ θα ρίξει άγκυρα στην DC, αν και ο ίδιος για την ώρα κρατάει κλειστά τα χαρτιά του, επισημαίνοντας ωστόσο πως έχει ήδη πάρει την απόφασή του, την οποία κρατάει μυστική για τους δικούς του λόγους.

Όλα όμως θα ξεκαθαρίσουν μέσα στις επόμενες ώρες. Το απόγευμα της 30ης Ιουνίου η free agency θα ανοίξει και ο Μπιλ θα αποκαλύψει πού θα συνεχίσει την καριέρα του. Σε μια απόφαση που αναμένεται να επηρεάσει όλο το ΝΒΑ και να φέρει ντόμινο εξελίξεων.

