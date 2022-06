Ελεύθερος από τους Ρόκετς ο Ουόλ και πάει στους Κλίπερς!

Μέσα σε ένα βράδυ ήρθαν τα πάνω-κάτω με τον Τζον Ουόλ! Πιο συγκεκριμένα, την περσινή σεζόν ήταν εκτός πλάνων των Χιούστον Ρόκετς, που είχαν αποφασίσει να κινηθούν σε διαφορετική κατεύθυνση, δίνοντας χώρο και χρόνο σε παίκτες όπως ο Κέβιν Πόρτερ τζούνιορ και ο Τζέιλεν Γκριν, στην περιφέρεια, με τον Ουόλ να μένει off και απλώς να... εισπράττει τα 44 εκατ που προέβλεπε το συμβόλαιό του.

Παρ' ότι τις προηγούμενες μέρες ενεργοποίησε την player's option των 47,4 εκατ δολαρίων για την σεζόν 2022-23, εν τέλει δεν θα συνεχίσει σε αυτή την κατάσταση. Διότι πλέον θα έχει τη δυνατότητα να πληρώνεται μεν, αλλά και να παίζει στα παρκέ του ΝΒΑ.

Ρόκετς και Ουόλ έφτασαν σε συμφωνία, με τον έμπειρο γκαρντ να λαμβάνει buyout και να μένει ελεύθερος από την ομάδα του Τέξας, ώστε να επιλέξει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

Ο οποίος δεν έχει αργήσει να βρεθεί και είναι οι Λος Άντζελες Κλίπερς! Η ομάδα του Λος Άντζελες εξ αρχής είχε στο κάδρο της την περίπτωση του εκρηκτικού γκαρντ, ο οποίος τώρα ετοιμάζεται για το μεγάλο come back στη λίγκα και θα το κάνει για λογαριασμό της ομάδας του Τάιρον Λου, που θέλει να επιστρέψει σε ρόλο πρωταγωνιστή στην Δύση.

Ο Ουόλ ήταν ένας παό τους καλύτερους και πιο εκρηκτικούς γκαρντ της περασμένης δεκαετίας, όμως προς τα τέλη της οι τραυματισμοί τον άφησαν εκτός δράσης και στέρησαν έναν παίκτη πολύ υψηλού επιπέδου από την λίγκα. Κάτι που δεν αναμένεται να συμβεί τη νέα σεζόν, με τον απόφοιτο του Κεντάκι να ετοιμάζεται να το δείξει ξανά με τους Κλίπερς.

Αξίζει να αναφέρουμε πως από τα 47,4 εκατ που είχε λαμβάνειν για τη νέα σεζόν ο Ουόλ, αφαιρέθηκαν τα 6,5 ώστε να προχωρήσουν οι δύο πλευρές στη λύση συνεργασίας τους και να αποχωρήσει ο Ουόλ από τους Ρόκετς. Με άλλα λόγια, ο έμπειρος γκαρντ για την σεζόν 2022-23 πληρώθηκε 40,9 εκατ χωρίς να κάνει ούτε προπόνηση με τους Εόκετς.

Με την προσθήκη του Ουόλ και τους Τζορτζ-Λέοναρντ να επιστρέφουν υγιείς από το ξεκίνημα της σεζόν οι Κλίπερς αποκτούν ξεκάθαρη δυναμική με μια τριάδα που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στην καλή της μέρα (Ουόλ, Τζορτζ, Λέοναρντ). Με την προϋπόθεση βέβαια πως άπαντες θα μείνουν μακριά από τραυματισμούς και θα βρουν χημεία σαν σύνολο.

John Wall is planning to sign with the Los Angeles Clippers once he clears waivers, sources tell ESPN.