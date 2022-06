Eίπε το «ναι»: Επική πρόταση γάμου με... μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα 3on3 (vid)

Μετά την κατάκτηση της δεύτερης θέσης ο Ουζούπις πήρε το μικρόφωνο και απευθυνόμενος στην εκλεκτή της καρδιάς του, Μαρτίνα Πετρενάιτε, της είπε: «Συγνώμη δεν έχω δαχτυλίδι, αλλά θα σου δώσω αυτό το μετάλλιο. Θα με παντευτείς;».

Η απάντηση της Πετρενάιτε ήταν φυσικά «ναι», με τους δύο αθλητές της Εθνικής Λιθουανίας, να χαρίζουν ένα πανέμορφο στιγμιότυπο.

Δείτε παρακάτω το video:

What a beautiful moment, as Lithuanian guard Marijus Uzupis propose to Martyna Petrenaite during FIBA 3x3 finals 💍



🎥 @FIBA3x3 pic.twitter.com/b0pT2eIoW1