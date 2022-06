Μένει στους Ουίζαρντς με νέο max συμβόλαιο ο Μπιλ!

Ο ηγέτης των «Μάγων», αποφάσισε να κάνει opt out στο τρέχον συμβόλαιό του που ήταν περί τα 36,4 εκατομμύρια δολάρια, προκειμένου να υπογράψει νέο με τις μέγιστες απολαβές.

Έτσι ο Μπιλ θα υπογράψει το max συμβόλαιο με τους Ουίζαρντς και θα λάβει περίπου 248 εκατομμύρια δολάρια για 5 χρόνια!

Bradley Beal is 'very likely' to opt out of his $36.4M player option and re-sign with the Wizards on a five-year max contract, per @wojespn pic.twitter.com/zGyDinoLv2