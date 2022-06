Βασικοί διεκδικητές του Ίρβινγκ οι Λέικερς

Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, οι «Λομνάνθρωποι» παρουσιάζονται ως οι βασικοί διεκδικητές για την απόκτηση του Uncle Drew, καθώς οι Νετς δεν σκοπεύουν να του προσφέρουν max συμβόλαιο.

Σύμφωνα με τον «Βόι», οι Κλίπερς, οι Μάβερικς και οι Σίξερς έχουν βγει εκτός διεκδίκησης του, με τους Λέικερς να παίζουν ουσιαστικά μόνοι τους.

Adrian Wojnarowski on ESPN: The only team with “actual interest” in Kyrie Irving is the Lakers. The Clippers, Mavs, and 76ers are out, and Miami is showing little interest. pic.twitter.com/lvfpOE6Q62