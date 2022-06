Επιστρέφει στους Χόρνετς ο Στιβ Κλίφορντ!

Οι «σφήκες» αφού δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την συμφωνία τους με τον Κένι Άτκινσον, που επέλεξε να παραμείνει στο πλευρό του Στιβ Κερ στους Ουόριορς, έκαναν στροφή και ήρθαν σε συμφωνία με τον Στιβ Κλίφορντ, που αναλαμβάνει την ομάδα του Μάικλ Τζόρνταν για δεύτερη φορά στην καριέρα του.

Ο 60χρονο προπονητής, είχε βρεθεί στον πάγκο των Χόρνετς από το 2013 έως το 2018, οδηγώντας τις «σφήκες» δύο φορές στα play off του NBA, ενώ από το 2018 έως το 2021 προπόνησε τους Ορλάντο Μάτζικ τους οποίους οδήγησε στα play off την σεζόν 2018–19.

Ο πολύπειρος προπονητής αποτελεί μια από τις πιο αξιοσέβαστες φιγούρες στο NBA, αφού βρίσκεται στη Λίγκα από το 2001 έχοντας ρόλους είτε ως βοηθός, είτε ως πρώτος προπονητής, με τους Χόρνετς να επενδύουν στο know how του Κλίφορντ, δεδομένου ότι γνωρίζει πολύ καλά το francise.

