Πήρε θέση για τις αμβλώσεις το NBA: «Οι γυναίκες μπορούν να παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις»

Το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτοχο στις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφαση του Ανώτατου Δικαστήριου των ΗΠΑ, που μετά από σχεδόν 50 χρόνια, ακύρωσε την ιστορική απόφαση «Ρόου εναντίον Γουέιντ» του 1973 με την οποία αναγνωρίστηκε το συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση.

Ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, προχώρησε σε κοινή δήλωση με την κομισάριο του WNBA, Κάθι Ένγκελμπερτ, εκφράζοντας την αντίδρασή τους στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να απαγορεύσεις τις αμβλώσεις. «Οι γυναίκες μπορούν να παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις», αναφέρει μεταξύ άλλων η Δήλωση.

Αναλυτικά:

«Το NBA και το WNBA πιστεύουν ότι οι γυναίκες πρέπει να μπορούν να πάρουν μόνες τους τις αποφάσεις σχετικά με την υγεία και το μέλλον τους, πιστεύουμε ότι η ελευθερία πρέπει να προστατεύεται.

Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για την ισότητα των φύλων και την υγεία, συμπεριλαμβανομένου ότι θα συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε ότι οι εργαζόμενοί μας θα έχουν πρόσβαση σε περίθαλψη υγείας, ανεξάρτητα την τοποθεσία τους».

NBA AND WNBA STATEMENT REGARDING ROE V. WADE DECISION



NBA Commissioner Adam Silver and WNBA Commissioner Cathy Engelbert issued the following statement regarding today’s decision in Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization: pic.twitter.com/P13MSouB5A