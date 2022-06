Βγάζουν στο σφυρί τον Μάρεϊ οι Σπερς

Οι Σπερς υποβάλλουν προσφορές για τον Μάρεϊ και έχουν καταστήσει σαφές στους ενδιαφερόμενους για τον 25χρονο γκαρντ, ότι θα λάβουν ως αντάλλαγμα ένα «πακέτο που μοιάζει με αυτό του Τζρου Χόλιντεϊ».

Τις τελευταίες ώρες, μάλιστα ακούγεται έντονα το σενάριο της ανταλλαγής του Τζον Κόλινς με τον Ντεζούντε Μάρεϊ, με τους ιθύνοντες των Ατλάντα Χοκς και τον Σαν Αντόνιο Σπερς, να δουλεύουν πάνω σε αυτό το trade.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι Σπερς έχουν βγάλει τον 25χρονο γκαρντ στο σφυρί και περιμένουν και άλλες προτάσεις ανταλλαγής από ενδιαφερόμενες ομάδες.

The Spurs are fielding offers for Dejounte Murray and have told multiple interested teams it would take a “Jrue Holiday-like package”, per @JakeLFischer pic.twitter.com/AmD81082Hi