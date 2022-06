NBA Draft 2022: Τα αστέρια του αύριο «συστήνονται» στη μεγάλη σκηνή

Η ώρα για το NBA Draft 2022 έφτασε και το SDNA παρουσιάζει τον οδηγό της λαμπερής βραδιάς, με όσα πρέπει να ξέρετε για τη διαδικασία.

Η σεζόν 2022-23 κάνει τζάμπολ. Όχι μέσα στα παρκέ, αλλά με λίγο διαφορετικό τρόπο. Όπως συνηθίζεται άλλωστε, το NBA Draft δίνει τη δυνατότητα σε ομάδες που πέρυσι τερμάτισαν χαμηλά να διαλέξουν πρώτες από μια δεξαμενή γεμάτη ταλέντο.

Η διαδικασία του Draft ουσιαστικά είναι η πρώτη λαμπερή εκδήλωση του ΝΒΑ, που ανέκαθεν εγκαινιάζει την καινούργια σεζόν. Αυτό αναμένεται να συμβεί και τα ξημερώματα της Πέμπτης στο Barclay's Center της Νέας Υόρκης, την υπερσύγχρονη έδρα των Μπρούκλιν Νετς.

Φέτος στη διαδικασία δεν θα ακουστούν 60 ονόματα, αλλά 58. Αιτία η τιμωρία που έχουν δεχτεί Μιλγουόκι Μπακς και Μαϊάμι Χιτ, για tampering. Οι μεν Μπακς για την υπόθεση του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, οι δε Χιτ για το trade που έστειλε στη South Beach τον Κάιλ Λάουρι το περασμένο καλοκαίρι.

Σε κάθε περίπτωση η φετινή διαδικασία έχει λάμψη, σπουδαία ταλέντα τα οποία έχουν τραβήξει τα βλέμματα από την πρώτη στιγμή, αλλά και αρκετή ίντριγκα, με την φημολογία για τα draft picks και ενδεχόμενες ανταλλαγές κατά τη διάρκεια της μεγάλης (τόσο σε διάρκεια, όσο και σε σημασία) βραδιάς να πληθαίνουν όλο και περισσότερο όσο περνάει ο καιρός.

Οι σταρ της βραδιάς

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, υπάρχουν παίκτες που τραβάνε τα βλέμματα και αποτελούν της ατραξιόν κάθε διαδικασίας. Παρακάτω θα διαβάσετε τις 10 πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις, για τις οποίες οι φιλοδοξίες είναι πολύ υψηλές.

Τζαμπάρι Σμιθ τζούνιορ

Βάσει προσόντων, ικανοτήτων και χαρακτήρα μοιάζει να είναι ο πιο πλήρης παίκτης σε αυτή τη διαδικασία. Ο απόφοιτος του Auburn συμμετείχε σε μια πάρα πολύ ανταγωνιστική περιφέρεια (SEC) και όχι μόνο κατάφερε να ηγηθεί, αλλά έδειξε ωριμότητα που σπανίζει για την ηλικία του. Στο pre-draft δούλεψε μόνο με δύο ομάδες (Ορλάντο Μάτζικ και Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και στην παρούσα φάση μοιάζει ως το μεγάλο φαβορί για το νο.1 της διαδικασίας.

Τσετ Χόλμγκρεν

Ο παίκτης για τον οποίο έχει γίνει η περισσότερη κουβέντα από κάθε άλλον σε αυτή τη διαδικασία. Από πού μικρή ηλικία ο Χόλμγκρεν ξεχώριζε. Όχι μόνο για το σουλούπι του, αλλά για τις εκπληκτικές ικανότητές του και για το potential που διαθέτει, το οποίο είναι τρομακτικό. Μπορεί να κυριαρχήσει κοντά στο καλάθι και ταυτόχρονα να εκτελέσει από μακρινή απόσταση με την ίδια ευκολία. Δουλεύει εντατικά το σώμα του, χωρίς να χάνει την πλαστικότητα των κινήσεών του, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που συγκρίνουν τις δυνατότητές του με αυτές του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Πάολο Μπανκέρο

Από όσους παίκτες μετέχουν στη διαδικασία εκείνος είναι ο πιο έτοιμος. Τόσο από σωματικής άποψης, όσο και από αντίληψης του παιχνιδιού. Η σεζόν στο Duke υπό τις οδηγίες του σπουδαίου Μάικ Σιζέφσκι τον προετοίμασε για την rookie σεζόν του στο ΝΒΑ, με τις ικανότητές του να τρυπάνε κάθε ταβάνι. Ο Ιταλός άσος έχει πολύ δυνατό σώμα, αλλά και πόδια, από τα χρόνια που αγωνιζόταν ως quarterback στο high school. Είναι ικανός να αφήσει το σημάδι του σε όποια ομάδα κι αν αγωνιστεί και η περίπτωσή του ξεχωρίζει από χιλιόμετρα.

Τζέιντεν Άιβι

Τρομερά αθλητικός παίκτης με τις προδιαγραφές του να θυμίζουν... Τζα Μοράντ. Έχει εκπληκτικό πρώτο βήμα, το οποίο είναι σήμα κατατεθέν στο παιχνίδι του, δεν φοβάται να παίξει με επαφή, ίσα ίσα που την επιδιώκει, ενώ είναι εξίσου ουσιαστικός και στο δημιουργικό κομμάτι, «φτιάχνοντας» αρκετές φάσεις για τους συμπαίκτες του. Αναμένεται να βρεθεί ψηλά στη διαδικασία και να κάνει την ομάδα που θα τον επιλέξει πολύ... χαρούμενη!

Κίγκαν Μάρεϊ

Παίκτης που κάνει πολλές δουλειές πάνω στο παρκέ. Έχει ως σήμα κατατεθέν το drive, στο οποίο είναι πάρα πολύ δυνατός και μάλιστα με τον καιρό το βελτιώνει ακόμα περισσότερο. Έχει εξαιρετικά αθλητικά προσόντα, τα οποία αποτελούν τη δύναμή του, ενώ μπορεί να πάρει σωστές αποφάσεις σε σωστούς χρόνους στην επίθεση. Βελτίωσε αισθητά το σουτ του από μέση/μακρινή απόσταση και αυτό αναμένεται να τον κάνει ακόμα πιο επικίνδυνο για κάθε άμυνα στα παρκέ του ΝΒΑ.

Ντάισον Ντάνιελς

Για παίκτης που αγωνίζεται στη θέση 2-3 έχει εξαιρετική πάσα και τρομερή αντίληψη του παιχνιδιού. «Βλέπει» παιχνίδια και φτιάχνει φάσεις για τους συμπαίκτες του, την ίδια στιγμή που έχει βελτιώσει σημαντικά την απόφαση στην επίθεση. Πάικτης που με τον καιρό γίνεται όλο και καλύτερος, μαθαίνοντας σταθερά το σύστημα που θέλει να παίξει η ομάδα του. Η εμπειρία στην G-League με την Ignite αναμένεται τον βοήθησε πολύ.

Μπένεντικτ Ματούριν

Η λέξη ακατέργαστος μπορεί να τον περιγράψει όσο καμία άλλη. Ο Ματούριν έχει τρομακτικά αθλητικά προσόντα, παίζοντας εξαιρετικά πάνω από τη στεφάνη, στοιχείο το οποίο είνι μεγάλο προσόν στο παιχνίδι του. Είναι πολύ καλός ριμπάουντερ και πηδάει σε σωστούς χρόνους, ενώ το γεγονός πως έχει τρομερά αθλητικά προσόντα, τον βοηθάει να παίζει τον ρόλο του «τερματοφύλακα» κάτω από το καλάθι.

Έι Τζέι Γκρίφιν

Πρόκειται για έναν από τους πιο χαρισματικούς σκόρερ αυτής της τάξης. Ο Γκρίφιν πλαισίωσε τον Μπανκέρο στο Duke και διακρίνεται για την αξιοπιστία του στο επιθετικό κομμάτι, καθώς μπορεί να απειλήσει από κάθε απόσταση και με κάθε τρόπο. Παίκτης που δεν φοβάται να μπουκάρει στο καλάθι, έχει έντονα αθλητικά προσόντα και αποτελεί μόνιμο πονοκέφαλο για την αντίπαλη άμυνα. Σίγουρα ένα από τα πρότζεκτ που θα τραβήξουν τα βλέμματα φέτος.

Σίντον Σαρπ

Ο μεγαλύτερος γρίφος του φετινού Draft. Δεν έπαιξε κανένα παιχνίδι πέρυσι με το Κεντάκι, όμως οι ειδικοί τον υπολογίζουν σταθερά στην πρώτη 10άδα της διαδικασίας. Παίκτης που μπορεί να κάνει τα πάντα στο παρκέ, σκοράρει, πασάρει, παίζει άμυνα. Παίκτης που κάνει τη διαφορά με την παρουσία του και δίνει το κάτι παραπάνω σταθερά. Είναι τρομερά αθλητικός και γρήγορος, ενώ αρέσκεται να παίζει up tempo. Η αυτοπεποίθησή του είναι μακράν το πιο δυνατό στοιχείο του.

Τζέρεμι Σότσαμ

Οι... 1000+1 διαφορετικές κομμώσεις του κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν θύμιζαν εποχές Ντένις Ρόντμαν. Αμυντικά θυμίζει το «σκουλήκι», χωρίς όμως να φτάνει στα τρομακτικά επίπεδα του θρύλου της δεκαετίας του '90, όμως είναι ο παίκτης που αρέσκεται να αναλαμβάνει το μαρκάρισμα του καλύτερου αντίπαλου επιθετικού και να τα πηγαίνει περίφημα. Παίκτης με εξαιρετικά αθλητικά προσόντα, συγκέντρωση στο μέγιστο βαθμό και αποτελεσματικότητα που σπανίζει.

Πέντε prospects που αξίζει να δεις

Η λίστα της φετινής διαδικασίας είναι γεμάτη ταλέντο και παίκτες που είναι ικανούς να πάνε στο επόμενο επίπεδο. Άλλωστε οι ειδικοί έχουν ξεχωρίσει τους παίκτες που μπορούν να κάνουν το επόμενο βήμα, με την θέση στην διαδικασία του Draft να μην παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο στο τέλος της ημέρας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άλλωστε επιλέχθηκε στο νο.15 από τους Μιλγουόκι Μπακς, οπότε αυτό τα λέει όλα από μόνο του.

Στην φετινή διαδικασία υπάρχουν παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να αποδειχθούν λαχεία. Μια τέτοια περίπτωση είναι ο Τζέιλεν Ντούρεν, με τον απόφοιτο του Μέμφις να μαθαίνει δίπλα σε έναν από τους πιο σημαντικούς προπονητές του Κολεγιακού μπάσκετ, τον Πένι Χάρνταγουεϊ και να δείχνει ικανός για το βήμα παραπάνω.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Μαρκ Ουίλιαμς. Ο απόφοιτος του Duke πέρασε από αρκετά wokrouts και άφησε άριστες εντυπώσεις, καθώς διαθέτει τον κορμό, αλλά και τη δύναμη ενός 7footer που μπορεί να ελέγξει τα ριμπάουντ και να κυριαρχήσει στο παιχνίδι πάνω από τη στεφάνι.

Στην διαδικασία υπάρχει και ένας παίκτης που ξέρει από πρωταθλητισμό, καθώς κατέκτησε το πρωτάθλημα με το Κάνσας. Ο Οτσάι Αγκμπάτζι είχε ραγδαία βελτίωση κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν, στο Phog είχαν να λένε τα καλύτερα για το wokr ethic του και την ικανότητά του στο σουτ μέσης-μακρινής απόστασης και σίγουρα αναμένεται να είναι ένας από τους παίκτες που θα απασχολήσουν.

Παίκτης που θα απασχολήσει είναι και ο ΤαϊΤάι Ουάσιγκτον. Ο γκαρντ από το Κεντάκι έδειξε πολύ καλά δείγματα γραφής στην πρώτη -και μοναδική- σεζόν του στο Κολέγιο, με την ικανότητά του στο σκοράρισμα να είναι το σήμα κατατεθέν του παιχνιδιού του. Βέβαια μπορεί να ανταποκριθεί και σαν πλέι μέικερ. Χαρακτηριστικό πως στο μοναδικό παιχνίδι που αγωνίστηκε σαν πόιντ γκαρντ, με τους Wildcats, έκανε ρεκόρ Κολεγίου σε ασίστ (17).

Last but not least της σχετικής λίστας ο Τζόνι Ντέιβις. Ο γκαρντ/φόργουορντ του Ουισκόνσιν «εκτόξευσε» τα νούμερά του κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν, έδειξε πως διαθέτει στόφα ηγέτη και είναι μια από τις πλέον ενδιαφέρουσες περιπτώσεις παικτών στην φετινή διαδικασία του NBA Draft.

Οι International που διεκδικούν το όνειρο

Στην διαδικασία δεν υπάρχει ελληνική εκπροσώπηση, καθώς αν και αρχικά ο Γιώργος Τανούλης είχε δηλώσει συμμετοχή στη διαδικασία, εν τέλει λίγο πριν εκπνεύσει η διορία, απέσυρε τη συμμετοχή του και έτσι δεν θα υπάρχει ελληνική παρουσία στη διαδικασία.

Αυτό δεν σημαίνει όμως πως δεν υπάρχουν και εκπρόσωποι από την Ευρώπη, αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Άλλωστε το ενδιαφέρον για τα ταλέντα ανά την Ευρώπη είναι τεράστιο στις ΗΠΑ, με τις κεραίες των σκάουτς να είναι ανοιχτές σε όλα τα πεδία.

Ανάμεσα στα ονόματα δεσπόζει αυτό του Ουσμάν Ντιένγκ, ο οποίος την περασμένη σεζόν βρέθηκε στη Νέα Ζηλανδία, σε μια προσπάθεια να προετοιμαστεί για το Draft. Ο Γάλλος φόργουορντ έχει πολλές πιθανότητες να βρεθεί στην πρώτη 20άδα της διαδικασίας, με τους ειδικούς να τον θέτουν ακόμα κια στην πρώτη 10άδα.

Από εκεί και πέρα, υπάρχουν ο Ιταλός, Ματέο Σπανιόλο, που διακρίνεται για το «διάβασμα» του παιχνιδιού, ο Κάι Σότο από τις Φιλιππίνες, που αποτελεί τον μεγάλο σταρ του μπάσκετ της χώρας, αλλά και ο Νίκολα Γιόβιτς, που θεωρείται ένα από τα next big things του σερβικού μπάσκετ, έχοντας θητεύσει στη μεγάλη της Μέγκα μπάσκετ σχολή.

Επιπλέον, στη λίστα υπάρχει ο Γιανίκ Νζοσά από το Κονγκό, που αγωνίζεται στη Μάλαγα, ο Κάρλο Μάτκοβιτς από την Κροατία, που είναι συμπαίκτης του Γιόβιτς στην Μέγκα, ο Ισμαέλ Καμαγκατέ που αγωνίζεται στην Παρί, ο Γκαμπριέλε Προτσίντα από την ιταλία και ο Ζίγκα Σάμαρ από την Σλοβενία που αγωνίζεται στην Φουενλαμπράδα.

Την λίστα των διεθνών κλείνουν οι Ουγκό Μπεσόν (Γάλλος και συμπαίκτης του Ντιένγκ στη Νέα Ζηλανδία), Ίμπου Μπάτζι και Κλαιφά Ντιόφ (αμφότεροι σέντερ από τη Σενεγάλη που αγωνίζονται σε Γέιδα και Γκραν Κανάρια, αντίστοιχα).

Η πρόβλεψη του SDNA για την πρώτη 10άδα

Για το τέλος σας αφήνουμε με τις προβλέψεις για την λαμπερή βραδιά του ΝΒΑ. Στην οποία τα πάντα ακόμα και τώρα παραμένουν ρευστά, καθώς δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για το νο.1 και κατ' επέκταση για τα υπόλοιπα νούμερο της διαδικασίας. Οι ομάδες έχουν κάνει ήδη κάποιες πρώτες κινήσεις, που δείχνουν πολλά. Την ίδια στιγμή αυτό δεν σημαίνει και τίποτα, καθώς τα πάντα μπορούν να αλλάξουν μέχρι και την τελευταία στιγμή.

Παρακάτω η πρόβλεψη του SDNA για την διαδικασία

1. Τζαμπάρι Σμιθ τζούνιορ

2. Τσετ Χόλμγκρεν

3. Πάολο Μπανκέρο

4. Τζέιντεν Άιβι

5. Κίγκαν ΜάρεΪ

6. Σίντον Σαρπ

7. Ντάισον Ντάνιελς

8. Μπένεντικτ Ματούριν

9. Εϊ Τζεϊ Γκρίφιν

10. Τζέιλεν Ντούρεν

Επόμενο ραντεβού με τα αστέρια της επόμενης μέρας του ΝΒΑ στο Summer League του Λας Βέγκας. Get ready...