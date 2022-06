O Τάκερ κάνει opt out και μένει ελεύθερος από τους Χιτ!

Ο πολύπειρος φόργουορντ, όπως αποκάλυψε ο Σαμς Χαράνια, έκανε opt out στο συμβόλαιο ύψους 7,4 εκατομμυρίων, καθώς θέλει να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του μέσω της free agency.

Ήδη αρκετές ομάδες που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα της επόμενης σεζόν αναμένεται να δώσουν «μάχη» για τον Τάκερ, ο οποίος ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες της κατάκτησης του πρωταθλήματος από τους Μπακς το 2021.

Το γεγονός ότι ο Τάκερ έκανε opt out στο συμβόλαιο του δεν σημαίνει πως δεν θα παίξει για τους Χιτ, καθώς παραμένουν στο παιχνίδι για να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους, απλώς ο έμπειρος φόργουορντ ψάχνει για ένα συμβόλαιο μεγαλύτερο από τα 7,4 εκατ. που θα είχε λαμβάνειν την επόμενη σεζόν...

Miami’s PJ Tucker will opt out of his $7.4 million player option for the 2022-23 season and enter free agency, sources tell @TheAthletic @Stadium. Several championship contending teams are expected to compete for Tucker, who was a key part of Milwaukee’s title run in 2021.