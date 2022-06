ΗΠΑ: Νέο βήμα στην καριέρα του 18χρονου ταλαντούχου Γιάννη Φερεντίνου (pic)

Το καλοκαίρι του 2020 ο νεαρός Γιάννης μετακόμισε μαζί με την οικογένειά του στις ΗΠΑ και φέτος μαζί την ομάδα του σχολείου του αναδείχθηκε Πρωταθλητής Περιφέρειας μστο Σεντ Λούις του Μιζούρι, πετυχαίνοντας 18 πόντους με 6 τρίποντα.

Ο ίδιος ανακοίνωσε τη μεταγραφή του και το νέο του μπασκετικό βήμα, ευχαριστώντας το σχολείο του με μια ανάρτηση:

First and foremost, I’d like to thank Webster Groves HS, my coaches, my teammates, and everyone in the program that helped me become a better person and player. With that said, I’m beyond excited to announce I will be transferring to @Hillcrest_Prep #GoBruins 🐻💙🖤 pic.twitter.com/rS6FUjU5NS