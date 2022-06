Το Ντέιβιντσον θα τιμήσει τον Κάρι με Hall of Fame και απόσυρση της φανέλας του

Ο Στεφ Κάρι στις 31 Αυγούστου θα τιμηθεί από το κολέγιο στο οποίο φοίτησε και από το οποίο το 2009, μετακόμισε στον μαγικό κόσμο του NBA, ως το νούμερο 7 του τότε draft από τους Ουόριορς.

Το Ντέιβιντσον, θα τιμήσει τον Στεφ Κάρι κάνοντας του μια μίνι τελετή αποφοίτησης, αποσύροντας τη φανέλα του με το Νο. 30 και εισάγοντάς τον παράλληλα στο Hall of Fame του κολεγίου.

Davidson will honor Steph Curry by giving him a mini-graduation ceremony, retiring his No. 30 jersey and inducting him into the school hall of fame on Aug. 31 🙌 pic.twitter.com/JxmleTMrc5