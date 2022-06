Η… αινιγματική ανάρτηση Τζόρτζεβιτς και το «ευχαριστώ» στη Φενέρμπαχτσε (pic)

Η διοίκηση του τουρκικού κλαμπ, που έχει συμφωνήσει με τον Δημήτρη Ιτούδη, ευχαρίστησε τον Σέρβο κόουτς για την προσφορά του, όπως έκανε και ο ίδιος μία μέρα νωρίτερα, προχωρώντας πάντως και σε μια… αινιγματική ανάρτηση.

«Ήθελα να εκφράσω την προσωπική μου ευγνωμοσύνη σε κάθε ένα από τα μέλη του επιτελείου της Φενερμπαχτσέ για την πολύτιμη καθημερινή τους προσπάθεια, τον επαγγελματισμό και την ανεκτίμητη ανθρωπιά. Αυτός ο τίτλος του πρωταθλήματος δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς τις συνεχείς θυσίες και την ανιδιοτελή δουλειά τους» έγραψε στο ευχαριστήριο μήνυμά του.

Νωρίτερα πάντως είχε γράψει το εξής, το οποίο αποτελεί φράση που κυκλοφορεί ως απόφθεγμα: «Δεν γνωρίζω μια αλάνθαστη διαδρομή προς την επιτυχία, αλλά ξέρω μία για τη σίγουρη αποτυχία. Να τους θέλεις όλους ευχαριστημένους. Ειλικρινά δικός σας».

“I DON'T KNOW AN INFALLIBLE ROUTE TO SUCCESS, BUT I KNOW ONE FOR SURE FAILURE. WANTING TO PLEASE EVERYONE”

Yours truly ONE🔥🟡🔵