Συγκλονιστικός Κάρι: «Φίλε, είναι απίστευτο - Κράτα χαμηλά το κεφάλι και δούλεψε...» (vid)

Ο Στεφ πανηγύρισε την τέταρτη κούπα με την δυναστεία των Ουόριορς και, για πρώτη φορά, ήταν ο MVP των τελικών. Αυτό ήταν και το μοναδικό βραβείο που του έλειπε και ο Κάρι έδειξε στην κάμερα ότι το ήθελε πολύ. Συγκινημένος και χωρίς να έχει... καθαρό μυαλό, ο σούπερ σταρ των Ουόριορς έκατσε στην καρέκλα του και είπε:

«Ήμουν κοντά τρεις φορές, τώρα είναι σπίτι μου... Θέλω να είμαι έξυπνος... Είναι απίστευτο. Φίλε, είναι πραγματικά απίστευτο. Κράτα χαμηλά το κεφάλι, δούλεψε σκληρά, μείνε στον δρόμο σου... Καταλαβαίνεις τι λέω; Αυτό είναι το μήνυμα. Αυτό!».

Δείτε εδώ το βίντεο:

Stephen Curry reflects on it all! 🏆 pic.twitter.com/uEzOJDmR2p