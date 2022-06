Η Λάρισα πέτυχε τη μεγαλύτερη ανατροπή στο φετινό πρωτάθλημα κόντρα στον Προμηθέα

Η Λάρισα κόντρα στον Προμηθέα πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη ανατροπή στο φετινό πρωτάθλημα της Stoiximan Basket League, επιστρέφοντας από το -21.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο ΕΣΑΚΕ:

Η Λάρισα έφτασε στη νίκη και το 2-0 ανατρέποντας μία διαφορά 21 πόντων, τη μεγαλύτερη που χρειάστηκε να ανατρέψει μία ομάδα στο φετινό Πρωτάθλημα, πριν φτάσει στην επικράτηση. Ο Προμηθέας είχε προηγηθεί με 51-30 στο 15:45 αλλά η Λάρισα βρήκε τον τρόπο και τον δρόμο προς την ανατροπή.

Έτσι η θεσσαλική ομάδα ξεπέρασε την προηγούμενη μεγαλύτερη ανατροπή της σεζόν που μοιράζονταν ο Άρης με τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ. Οι «κίτρινοι» είχαν νικήσει τους «πράσινους» στην πρεμιέρα επιστρέφοντας από το -19 του 19:37 (το 24-43 έγινε 81-71 στο τέλος) ενώ ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ είχε επιστρέψει από το -19 στο ματς της 10ης αγωνιστικής με τη Λάρισα. Είχε φτάσει στην επικράτηση με 90-86 αν και έχανε με 37-56 στο 21:25).

Ακόμη σε ομαδικό επίπεδο…

*Η Λάρισα σημείωσε την 34η νίκη φιλοξενούμενων σε σύνολο 109 αγώνων γι’ αυτές τις σειρές (31,19%).

*Αυτή είναι μόλις η 7η φορά στο σύνολο των 26 best of five σειρών –που κρίθηκαν δηλαδή στις τρεις νίκες- που προέκυψε το 2-0. Από τις προηγούμενες έξι, οι τέσσερις κατέληξαν στο 3-0, οι δύο στο 3-1 και μόνο σε μία υπήρξε ανατροπή. Ήταν εκείνη του 2008 στη σειρά του Πανιωνίου με το Μαρούσι (3-2).