Οι Ρόκετς στέλνουν τον Γουντ στους Μάβερικς για το νούμερο 26 του φετινού draft

Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, οι «ρουκέτες» κατέληξαν σε συμφωνία με τους Μάβερικς, προκειμένου να στείλουν στο Ντάλας τον Κρίστιαν Γουντς, παίρνοντας ως αντάλλαγμα το νούμερο 26 του φετινού draft.

Στην συμφωνία προβλέπεται και η ανταλλαγή των Μπόμπαν Μαριάνοβιτς, Τρε Μπουρκς, Στέρλινγκ Μπράουν και Μαρκίς Κρις, που θα μετακομίσουν στο Χιούστον.

