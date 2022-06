Ντόρσεϊ: «Με φώναζαν μαϊμού ενώ έχουν κι αυτοί μαύρους παίκτες»

Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού, μετά το ποστάρισμά του στο instagram αποκαλώντας το ΟΑΚΑ «δεύτερο σπίτι» του, συνέχισε την... κόντρα με τον Παναθηναϊκό, καταγγέλλοντας ρατσιστική επίθεση.

«Δεν έχω πει ποτέ τίποτα για τους οπαδούς και ούτε με νοιάζει τι λένε αυτοί, όμως οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα πρέπει να συμπεριφέρονται καλύτερα. Δεν μπορεί να αποκαλούν παίκτες μαϊμούδες, έχουν και αυτοί μαύρους αθλητές στην ομάδα τους», ανέφερε σε ανάρτησή του στο twitter ο Ντόρσεϊ

I never say anything and don’t care what fans say but Pana fans have to do better, can’t be calling players monkeys, you got black players on your own team.