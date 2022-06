Εντυπωσιακά καρφώματα του MVP Ουίτμορ - Πρωτάθλημα U18 για τις ΗΠΑ (vid)

Στον τελικό κόντρα στη Βραζιλία οι ΗΠΑ επιβλήθηκαν 102-60 με τον Αμερικανό γκαρντ/φόργουορντ να πετυχαίνει νταμπλ-νταμπλ με 30 πόντους (4/8 τρίποντα) και 12 ριμπάουντ. Συνολικά στη διοργάνωση είχε 18,7 πόντους με 45% από το τρίποντο, 6,3 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ κατά μέσο όρο σε σύνολο έξι αγώνων.

Μάλιστα εκμεταλλευόμενος τα αλτικά του προσόντα έβγαλε μερικές εντυπωσιακές φάσεις και καρφώματα.

Ladies and gentlemen, the #FIBAU18Americas MVP in all his glory 🇺🇸🚀 pic.twitter.com/Dm5DDJcU6D