Οι καλύτερες στιγμές του Βεζένκοφ στην Euroleague (vid)

Μπορεί ο 26χρονος διεθνής φόργουορντ να ήταν… σκιά του εαυτού του στον κρίσιμο ημιτελικό του Final Four απέναντι στην Εφές, ωστόσο κατάφερε να συμπεριληφθεί στην καλύτερη πεντάδα της κανονικής διάρκειας.

Ο Βεζένκοφ έγραψε φέτος στην στατιστική του 13,6 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ κατά μέσο όρο σε σύνολο 38 αγώνων στη Euroleague.

Δείτε μερικές από τις καλύτερες φετινές στιγμές του, όπως τις παρουσίασε η διοργανώτρια αρχή:

Starting the Saturday with Sasha 👌



Check out some of the best plays from All-EuroLeague team member Vezenkov 🔴 pic.twitter.com/BjEeZylqwf