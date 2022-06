«Κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό ο Μιλουτίνοφ»

Ο Μιλουτίνοφ δεν θα μείνει στην ΤΣΣΚΑ και θεωρείται ένα από τα πιο... καυτά ονόματα της αγοράς. Αρκετές ομάδες «τσεκάρουν» την περίπτωσή του, όμως στην Ιταλία το πήγαν ένα βήμα παραπέρα. Για την ακρίβεια, η Repubblica έγραψε ότι ο Σέρβος σέντερ βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για να επιστρέψει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Από την μεριά του, ο Ιταλός δημοσιογράφος Αλεσάντρο Μάγκι σημείωσε ότι η Βίρτους Μπολόνια είναι σταθερά ψηλά στη λίστα του «Μίλου».

Είναι δεδομένο πάντως πως το όνομα του Μιλουτίνοφ θα... παίξει σε αρκετά ακόμα ρεπορτάζ, ενώ το ενδεχόμενο της επιστροφής του στους Πειραιώτες θα έδινε ένα ισχυρό boost ποιότητας στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Άλλωστε, είναι κοινό μυστικό ότι ο Ολυμπιακός κινείται στην αγορά για τον αντικαταστάτη του Χασάν Μάρτιν και μένει να φανεί αν η υπόθεση καταλήξει σε... επανένωση.

Nikola Milutinov close to a deal with Olympiacos as reported by Italian newspaper Repubblica.



Virtus Bologna, for me, is always a possibility for Cska big man.



As we say in Italy: «Chi vivrà vedrà».