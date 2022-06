Όλο το ΝΒΑ αποθεώνει τον Κάρι: «Είναι... τρελός και απίστευτος»

Ο ηγέτης των Ουόριορς έκανε ό,τι ήθελε κόντρα στην άμυνα των Σέλτικς και οδήγησε την ομάδα του σε μία πολύ σημαντική νίκη, με την οποία έφερε στα ίσια (2-2) την σειρά των τελικών.

Το ΝΒΑ... τρελάθηκε με τον Κάρι και την αδιανόητη εμφάνισή του και το Twitter πήρε «φωτιά» με σχόλια από αντιπάλους και θρύλους.

«Είναι τρελός», είπε ο Λεμπρόν Τζέιμς, με τους Σι Τζέι ΜακΚόλουμ και Τζαμάλ Κρόφορντ να τονίζουν ότι ο Στεφ είναι «κακό παιδί» και «πραγματικά κάτι το διαφορετικό». Ο Τζοέλ Εμπίντ αρκέστηκε σε μία λέκη (Απίστευτος), οι Νικολά Μπατούμ - Ταιρίς Χαλιμπέρτον έκαναν λόγο για special εμφάνιση και ο θρυλικός Μάτζικ Τζόνσον ανέφερε ότι ο Κάρι παρέμεινε κυρίαρχος στο παρκέ.

Για την ιστορία, ο σούπερ σταρ των «Πολεμιστών» μέτρησε 43 πόντους με 7/14 τρίποντα στο Game 4, ενώ στην σειρά των τελικών έχει 34 πόντους μέσο όρο με 50% (!) στα τρίποντα.

Απλά... μοναδικός!

See EVERY BUCKET of @StephenCurry's 43-point Game 4 performance.pic.twitter.com/IQCxIEqWcm