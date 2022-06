«Συγχαρητήρια στον Στεφ Κάρι... Ο τύπος είναι ένας από τους καλύτερους πόιντ γκαρντς ever. Θεέ μου!», είπε ο Κλέι Τόμπσον στον δρόμο για τα αποδυτήρια εκφράζοντας -πιθανότατα- όλα όσα σκεφτόμαστε για τον εκπληκτικό σταρ των Ουόριορς.

"Shoutout Steph Curry man... The guy is one of the greatest to ever run that point position, my goodness." -@KlayThompson pic.twitter.com/aUtqBMNQuC