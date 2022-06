Γεμάτα... ιστορία και ξεχωριστό νόημα τα t-shirts των Σέλτικς για το Game 4 με Ουόριορς (pic)

Οι Μπόστον Σέλτικς έχουν λανσάρει το μήνυμα «Τα πάντα για το 18ο», με το εν λόγω σλόγκαν να είναι το κυρίαρχο στο Game 4 της σειράς με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

Σέλτικς εναντίον Ουόριορς, πράξη τέταρτη. Με τη σειρά στο 2-1 υπέρ της ομάδας από την Βοστώνη, οι παίκτες του Ίμε Ουντόκα θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν το 3-1 και να αποκτήσουν ξεκάθαρο προβάδισμα για την κατάκτηση του τίτλου.

Σε αυτή την προσπάθεια το TD Garden αναμένεται κατάμεστο, ενώ στις εξέδρες αναμένεται να υπάρχει ένα ξεχωριστό μήνυμα. Πιστοί στο μήνυμα «Τα πάντα για το 18ο» (It's all about 18») το οποίο σχετίζεται με το 18ο banner πρωταθλητή που θέλουν να κρεμάσουν στην οροφή του Garden οι «Κέλτες».

Αυτό γιατί στα t-shirt του Game 4 υπέχει το εν λόγω μήνυμα μαζί με 18 banner, εκ των οποίων το ένα είναι κενό, το τελευταίο. Περιμένοντας φυσικά την ομάδα του Ονυτόκα να φτάσει στις 2 πολυπόθητες νίκες, για να κατακτήσει το 18ο δαχτυλίδι της ιστορίας της.