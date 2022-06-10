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Πρώην συνεργάτης του Ομπράντοβιτς ανέλαβε την Τουρκ Τέλεκομ

Μπάσκετ
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Ένας πρώην συνεργάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη Φενέρμπαχτσε, ο Ερντέμ Τσαν ανέλαβε την Τουρκ Τέλεκομ.

Ο 41χρονος Τούρκος προπονητής συνυπήρξε με τον Ζοτς από το 2013 έως το 2020, ενώ τη φετινή σεζόν βρέθηκε στο τεχνικό τιμ των Γιούτα Τζαζ στο ΝΒΑ.

Ο Τσαν, που ανακοινώθηκε επίσημα από την τουρκική ομάδα, ήταν ξανά στην Τουρκ Τέλεκομ την περίοδο 2008-10 ως μέλος του προπονητικού σταφ.

Πρώην συνεργάτης του Ομπράντοβιτς ανέλαβε την Τουρκ Τέλεκομ
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