Πρώην συνεργάτης του Ομπράντοβιτς ανέλαβε την Τουρκ Τέλεκομ

Ο 41χρονος Τούρκος προπονητής συνυπήρξε με τον Ζοτς από το 2013 έως το 2020, ενώ τη φετινή σεζόν βρέθηκε στο τεχνικό τιμ των Γιούτα Τζαζ στο ΝΒΑ.
Ο Τσαν, που ανακοινώθηκε επίσημα από την τουρκική ομάδα, ήταν ξανά στην Τουρκ Τέλεκομ την περίοδο 2008-10 ως μέλος του προπονητικού σταφ.
Türk Telekom Basketbol Takımımız’ın yeni Başantrenörü Erdem Can’la imzalar atıldı! Yeni sezonda, yepyeni heyecanları ve başarıları birlikte yaşamak dileğiyle. Heyecanlı ve mutluyuz. Ailemize hoş geldin koç! 💪 pic.twitter.com/BNk0YeWxaJ— Türk Telekom SK (@TurkTelekom_SK) June 10, 2022