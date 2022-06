Αταμάν: «Η Εφές είναι η καλύτερη ομάδα στη νέα εποχή της Euroleague - Θέλουμε το 3-peat»

Μια μεγάλη συνέντευξη στην ιστοσελίδα της Euroleague παραχώρησε ο Εργκίν Αταμάν, μιλώντας μεταξύ άλλων για την εμπειρία του Final Four και το 3-peat που βλέπει ο ίδιος να έρχεται!

«Είναι εκπληκτικό το συναίσθημα να κάνεις back-to-back στην EuroLeague. Νομίζω ότι αυτή η ομάδα είναι μια από τις καλύτερες στην ιστορία της διοργάνωσης. Ίδια ομάδα, ίδιοι παίκτες... για μένα αυτή η ομάδα είναι η καλύτερη ομάδα της νέας εποχής της ιστορίας της EuroLeague» ανέφερε αρχικά ο Τούρκος προπονητής.

Ο Αταμάν επεσήμανε ότι ο κύριος λόγος πίσω από την επιτυχία της Εφές στην EuroLeague είναι η εμπειρία της πλέον στα Final Four: «Η εμπειρία του Final Four είναι πολύ σημαντική. Θυμάμαι ότι στο πρώτο Final Four το 2019, τα συναισθήματά μας ήταν πολλά. Ίσως χάσαμε τον τελικό επειδή το ότι παίξαμε εκεί για εμάς ήταν ένα μεγάλο κατόρθωμα. Αλλά το 2021, παίξαμε στο Final Four και στον τελικό μόνο για να κερδίσουμε.

Και πάλι, ήταν μεγάλη συγκίνηση για εμάς, ειδικά για μένα. Ήταν ο πρώτος μου τίτλος στην EuroLeague στην καριέρα μου. Αλλά αυτή τη σεζόν, ειλικρινά, ήμουν πολύ χαλαρός πριν από το Final Four και ακόμη και πριν από τον τελικό γιατί είχα αυτή την εμπειρία: την εμπειρία του τελικού και της κατάκτησης του τίτλου».

Ερωτηθείς σχετικά με τη σύγκριση της Μακάμπι του 2004-05 και της φετινής Εφές, ο Αταμάν δήλωσε ότι η ομάδα του είναι διαφορετική.

«Εκείνη την περίοδο παρακολουθούσαμε τη Μακάμπι του Πίνι Γκέρσον. Ήταν μια καταπληκτική ομάδα με τον Άντονι Πάρκερ και τόσους άλλους παίκτες. Αλλά πέρασαν πολλά χρόνια. Τελευταία φορά θυμάμαι ότι ο Ολυμπιακός έκανε το back to back με δύο διαφορετικούς προπονητές, πρώτα με τον Ντούντα (Ίβκοβιτς) και μετά με τον Μπαρτζώκα.

Αλλά τώρα, νομίζω ότι η ομάδα μου είναι διαφορετική γιατί είναι οι ίδιοι παίκτες, ο ίδιος προπονητής, το ίδιο επιτελείο, όλα ίδια, και τέσσερα χρόνια.... Ένα χρόνο πριν από το back-to-back, ήμασταν πρώτοι στην EuroLeague και για μένα, ειλικρινά, ήταν η καλύτερη σεζόν αυτής της ομάδας.

Ήταν ένα από τα ρεκόρ με 28 παιχνίδια που παίξαμε στην κανονική περίοδο. Πριν σταματήσει η σεζόν, κερδίσαμε 24 παιχνίδια, και πολλά παιχνίδια ολοκληρώθηκαν στο πρώτο δεκάλεπτο, με διαφορά 15, 20 πόντων. Και ένα χρόνο πριν παίξαμε έναν τελικό. Και αυτή η ομάδα ήρθε στον τελικό το 2019 από την τελευταία θέση του 2018.

Έτσι, αυτά τα τέσσερα χρόνια, νομίζω, είναι τελείως διαφορετικά στην ιστορία της EuroLeague. Μπορεί να είναι back-to-back και για τη Μακάμπι και τον Ολυμπιακό, αλλά η ομάδα μου είναι διαφορετική», επέμεινε ο Αταμάν.

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό αναφέρθηκε στο σενάριο του 3-peat για την επερχόμενη σεζόν της EuroLeague.

«Θα προσπαθήσουμε να την κερδίσουμε άλλη μια φορά την επόμενη χρονιά. Ελπίζω ότι θα είμαστε και πιο δυνατοί. Αυτή τη σεζόν, στην αρχή, είχαμε πολλά προβλήματα και προσθέσαμε αυτή την εμπειρία, με την οποία θα ξεκινήσουμε την επόμενη σεζόν. Είναι πολύ σημαντικό για μένα, για την ομάδα, και θα προσπαθήσουμε να το επαναλάβουμε.

Και με όλο τον σεβασμό για τις άλλες ομάδες που στην ιστορία του μπάσκετ κέρδισαν τρεις διαδοχικούς τίτλους, αυτή η EuroLeague είναι διαφορετική. Παίξαμε 40 παιχνίδια πριν κατακτήσουμε τον τίτλο. Δεν είναι όπως το FIBA ​​Champions League ή η EuroLeague όπως τα προηγούμενα χρόνια που έπαιζες 20-22 παιχνίδια σε όλη τη χρονιά.

Αυτή η EuroLeague είναι καταπληκτική. Μέχρι στιγμής έχουμε παίξει ήδη 80 επίσημα παιχνίδια: 40 στην EuroLeague, 40 στην στο πρωτάθλημα και συνεχίζουμε. Είναι μια πραγματικά μεγάλη προσπάθεια. Αυτή η ομάδα κερδίζει διαδοχικούς τίτλους. Για μένα αυτή η ομάδα είναι στην pole position στην ιστορία της EuroLeague», κατέληξε ο 56χρονος κόουτς των επιτυχιών.