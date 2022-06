Οι Λιθουανοί προχώρησαν στην πρώτη μεταγραφική τους κίνηση και ανακοίνωσαν την απόκτηση του 24χρονου σέντερ, που είχε αγωνιστεί και πιο παλιά στον σύλλογο.

Πέρσι αγωνίστηκε στην Ισπανία με την Ομπραντόιρο έχοντας 13,1 πόντους και 4,8 ριμπάουντ ανά ματς.

First signing of the summer. Welcome back to Kaunas, Laurynas! 🤝



