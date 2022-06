Απίστευτο: Οι Ουόριορς σταμάτησαν την προθέρμανσή τους γιατί η μπασκέτα ήταν υπερυψωμένη (vid)

Οι παίκτες του Στιβ Κερ αντιλήφθηκαν άμεσα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και έκαναν τα παράπονά τους, με τους υπεύθυνους του γηπέδου να μετρούν την απόσταση, αντιλαμβανόμενοι ότι ήταν υπερυψωμένη η μπασκέτα.

Άμεσα οι τεχνικοί του TD Garden προχώρησαν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και το πρόβλημα αποκαταστάθηκε, με τους Ουόριορς να συνεχίζουν κανονικά την προθέρμανσή τους.

Warriors had to stop warming up before Game 3 after noticing the hoop was too high 👀



(via @NBCSWarriors)pic.twitter.com/RdxJy7rN2y