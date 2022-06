Stoiximan Basket League: Για 19η φορά ματς «όλα ή τίποτα» στα ημιτελικά

Το ζευγάρι του Παναθηναϊκού με τη Λάρισα έγινε η 19η σειρά των ημιτελικών του ελληνικού πρωταθλήματος που οδηγείται σε τελευταίο παιχνίδι.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο ΕΣΑΚΕ:

Με τη νίκη της Λάρισα στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς η πρόκριση στους τελικούς θα κριθεί σε ματς «όλα ή τίποτα» κάτι που θα συμβεί για 19η φορά στα ημιτελικά των πλέι οφ της Stoiximan Basket League. Αποκτά όμως μεγαλύτερη αξία το γεγονός ότι αυτή η σειρά θα κριθεί στο τελευταίο ματς, από το ότι μόνο οχτώ από τις 18 ήταν σειρές best of five, κρίθηκαν δηλαδή στις τρεις νίκες και στα πέντε ματς.

Η λίστα γράφτηκε ως εξής…

1993-94: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (3-2) 66-55 Πρέλεβιτς 22, Κόρφας 12 - Γκάλης 19, Σοκ 10

2004-05: Παναθηναϊκός – Πανιώνιος (3-2) 101-57 Λάκοβιτς 16, Μπάξτερ 15 - Οικονόμου 17, Oυάτσον 15

2005-06: Ολυμπιακός – Μαρούσι (3-2) 82-65 Λιούις 15, Έντνι 13 - Μπλάκνεϊ 21, Κυρίτσης 13

2006-07: Άρης – Ολυμπιακός (2-3) 75-83 Ουίλκινσον 21, Μάσεϊ 14 - Σχορτσανίτης 15, Βασιλόπουλος 13

2007-08: Ολυμπιακός – Μαρούσι (3-2) 64-63 Βασιλόπουλος 15, Μπουρούσης 12 – Στίβενσον και Μιλισάβλιεβιτς 14

2015-16: Παναθηναϊκός – Άρης (3-2) 84-68 Φελντέιν 23, Γκιστ 16 – ΜακΝίλ 18, Ουάιτ 17

2018-19: ΑΕΚ-Προμηθέας 84-85 (2-3) Χάντερ 27π, 12/16δ, Σαντ-Ρος και Λαρεντζάκης 14 – Κασελάκης 17π, 9ρ, 5ασ, Μπράουν 16π, 9ρ, 3ασ.

2020-21: Λαύριο-Προμηθέας 81-74 (3-2) Γκλεν Κόζι 21π, 4/10τρ, Τάισον Κάρτερ 14π, 5ασ, Π. Γερομιχαλός 11π, 10ρ, 4ασ. - Δ.Αγραβάνης 19π, 8ρ, Τζιάν Κλαβέλ 19π, 9ρ, Τζέριαν Γκραντ 17π, 6ρ, 8ασ, 5κλ.

Από τις 18 ημιτελικές σειρές που εξήντλησαν τον αριθμό των αγώνων τους –είτε των πέντε, είτε των τριών- οι ομάδες που είχαν το πλεονέκτημα της έδρας νίκησαν στους 15 αγώνες που έκριναν την πρόκριση. Κόντρα σε αυτόν τον κανόνα πήγαν μόνον ο ΠΑΟΚ του 1998 κόντρα στον Ολυμπιακό (1-2), ο Ολυμπιακός του 2007 κόντρα στον Άρη (2-3) και ο Προμηθέας του 2019 κόντρα στην ΑΕΚ (2-3).

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ αποτελεί μέρος μιας τέτοιας ημιτελικής σειράς, που κρίνεται δηλαδή σε «τελικό», για ένατη φορά. Τρεις από αυτές ήταν σειρές πέντε αγώνων. Έχασε την πρώτη από τον ΠΑΟΚ το 1994 και κέρδισε τις επόμενες δύο με τον Πανιώνιο το 2005 και τον Άρη το 2016.