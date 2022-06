Ο Τέιτουμ έγραψε ιστορία στο game 2 των τελικών (pic)

Ο ηγέτης των «Κελτών», έφτασε τους 511 πόντους στα φετινά playoffs και έγινε μόλις ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία των Σέλτικς που καταγράφει την συγκεκριμένη επίδοση.

Ο Τέιτουμ, μάλιστα έγινε και ο νεότερος παίκτης των Σέλτικς που καταγράφει την επίδοση των 500+ πόντων, ξεπερνώντας τον μυθικό, Λάρι Μπερντ.

