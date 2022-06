Συνάντηση... κορυφής στη Μύκονο για Πιτίνο-Διαμαντίδη (pic)

Ο Ρικ Πιτίνο λατρεύει τη χώρα μας και δεν χάνει ευκαιρία να βρεθεί στην Ελλάδα ακόμη και για λίγες μέρες διακοπές.

Ο άλλοτε προπονητής του Παναθηναϊκού και της Εθνικής μας ομάδας βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στη Μύκονο και είχε τη συνάντηση... κορυφής στο «νησί των ανέμων» με τον Δημήτρη Διαμαντίδη, με τον οποίο συνομίλησε για μπάσκετ, ενώ έκανε και την σχετική ανάρτηση στον πολύ δραστήριο λογαριασμό του στο Twitter.

Ο Αμερικανός Hall Of Famer έγραψε: «Σπουδαίο να μιλάς για μπάσκετ με τον Έλληνα θρύλο Δημήτρη Διαμαντίδη. Σπουδαίος παίκτης και ακόμα καλύτερος άνθρωπος».



Great talking basketball with Greek legend Dimitris Diamantidis- great player and even a better person! pic.twitter.com/uHnyxht66N