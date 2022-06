Σαμοντούροβ στο SDNA: «Ελπίζω μια μέρα να καταφέρω να βρεθώ στο ΝΒΑ»

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ βρέθηκε στο Μιλάνο για το 2022 NBA Basketball Without Borders και μιλώντας στο SDNA εξέφρασε την ελπίδα να βρεθεί μια μέρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αγωνιζόμενος στο ΝΒΑ.

Στο Μιλάνο «χτύπησε» η καρδιά του μπάσκετ τις τελευταίες μέρες. Το Basketball Without Borders διεξήχθη στην Ιταλία, για πρώτη φορά μετά το 2019, δίνοντας τη δυνατότητα σε νεαρούς αθλητές απ' όλη την Ευρώπη να δείξουν τις δυνατότητές τους.

Αυτή τη φορά δεν ήταν κάποιο ανταγωνιστικό Next Generation Tournament, αλλά ένα πρόγραμμα του ΝΒΑ, στο οποίο πήραν μέρος, μεταξύ άλλων, 3 παίκτες του κορυφαίου επιπέδου (Ντανίλο Γκαλινάρι, Κέμπα Ουόκερ, Τέρανς Μαν), αλλά και ένας εκ των υποψηφίων για coach of the year στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού (Τέιλορ Τζένκινς).

Ανάμεσα στους παίκτες που αγωνίστηκαν ήταν και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ. Ο «Σάμο» αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα prospects στην Ευρώπη και το όνομά του βρίσκεται στις λίστες των σκάουτς της κορυφαίας λίγκας μπάσκετ του πλανήτη.

Από το πρόγραμμα αυτό άλλωστε πήρε πολλά που τον βοήθησαν για την μετέπειτα πορεία του. «Ήταν μια πολύ καλή εμπειρία για μένα αυτό το τουρνουά. Κέρδισα πολλά πράγματα. Πήρα πολλά γιατί υπήρχαν πολλοί ανταγωνιστικοί», τόνισε μιλώντας στο SDNA σχετικά με την παρουσία του στο Μιλάνο τις τελευταίες μέρες.

Δεν παρέλειψε μάλιστα να αναφερθεί και στην πιο ξεχωριστή στιγμή, για τον ίδιο, στο Μιλάνο. «Το πιο συναρπαστικό στοιχείο για μένα ήταν που κερδίσαμε τον τελικό στο καμπ του Μιλάνου», ανέφερε, θέλοντας παράλληλα να συνεχίσει τη σκληρή δουλειά στην Ελλάδα.

«Εγώ προσπαθώ να κάνω αυτό που κάνω, να γίνομαι καλύτερος και να δουλεύω καθημερινά», υπογράμμισε, ενώ αναφερόμενος στις συμβουλές που έλαβε τόνισε ότι «πήρα πολλά πράγματα και αυτά θα μου μείνουν αξέχαστα για την πορεία μου».

Το 2003 ο Ντανίλο Γκαλινάρι είχε πάρει μέρος, ως παίκτης στο πρόγραμμα Basketball Without Borders. Τώρα, 19 χρόνια μετά ήταν ένας εκ των εκλεκτών guests. Η πορεία του είναι αξιοζήλευτη και αποτελεί κίνητρο για τους νέους παίκτες.

Ο Σαμοντούροβ δεν είναι η εξαίρεση του κανόνα. «Σίγουρα θα ήθελα να βρεθώ στη θέση του. Θέλω να πιστεύω ότι μια μέρα θα τα καταφέρω να βρεθώ στο ΝΒΑ», ήταν τα λόγια του, δείχνοντας πως οι στόχοι του είναι υψηλοί για την πορεία του στα παρκέ. Στο χέρι του άλλωστε είναι να πάει σταθερά στο επόμενο επίπεδο...