Τρίτη καλύτερη εμφάνιση με τον Ολυμπιακό για τον Παπανικολάου

Ο Κώστας Παπανικολάου στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στον Προμηθέα έκανε την τρίτη καλύτερή του εμφάνιση με τους «ερυθρόλευκους, έχοντας 30 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο ΕΣΑΚΕ:

Ο Κώστας Παπανικολάου ήταν ο κορυφαίος του Ολυμπιακού στο Game 3 των ημιτελικών με τον Προμηθέα και πραγματοποιώντας την καλύτερη φετινή εμφάνιση του έχοντας 30 ranking. Η προηγούμενη καλύτερη επίδοση του ήταν εκείνη των 23 βαθμών που είχε στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Ηρακλή. Ήταν όμως κάτι περισσότερο από αυτό.

Η χθεσινή ήταν, με βάση τους αριθμούς, η τρίτη καλύτερη από τις 261 εμφανίσεις του Κώστα Παπανικολάου στη Stoiximan Basket League. Ήταν η τρίτη φορά που είχε «30άρα» στο ranking αφού είχε 32 στο εντός έδρας ματς με την Καβάλα της σεζόν 2011-12 και 31 στο εντός έδρας ματς με τον Ηλυσιακό της σεζόν 2012-13. Η σημερινή, πάντα βάσει του ranking, ήταν η καλύτερη από τις τελευταίες 153 εμφανίσεις του στο Πρωτάθλημα.

Ο 32χρονος φόργουορντ είχε «γεμάτη» στατιστική μέσα από την οποία ξεχώρισαν ίσως οι επτά ασίστ που αποτελούν ατομικό ρεκόρ περιόδου αφού είχε έξι στο ματς της 19ης αγωνιστικής με το Περιστέρι Vitabiotics. Ο διεθνής φόργουορντ έμεινε μία ασίστ μακριά από το ρεκόρ καριέρας του.

Με αυτές τις επτά ασίστ του αποψινού αγώνα, ο Κώστας Παπανικολάου «έπιασε» τον Ντέιβιντ Ρίβερς στην 9η θέση των πασέρ του Ολυμπιακού στη Stoiximan Basket League έχοντας από 376.

Με τη 261η εμφάνιση του στο Πρωτάθλημα, ο Παπανικολάου «έπιασε» τον Φάνη Κουμπούρα στην 75η θέση της ιστορικής λίστας της Stoiximan Basket League.

Ο Σλούκας 9ος σε αγώνες με τον Ολυμπιακό

Σε μία σειρά επιτευγμάτων έφτασε μέσα από τον αποψινό αγώνα ο Κώστας Σλούκας. Σημαντικότερο, ίσως, όλων εκείνο που τον έκανε τον 9ο της λίστας των παικτών με τα περισσότερα παιχνίδια Πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό.

Ο διεθνής γκαρντ φόρεσε τα ερυθρόλευκα για 181η φορά στο Πρωτάθλημα και έγινε ο 9ος στην ιστορία της Stoiximan Basket League αφού προσπέρασε τον Φράνκο Νάκιτς που έπαιξε στον Ολυμπιακό από το 1992 ως το 1998 και στη σεζόν 1999-2000.

Ακόμη ο Σλούκας…

*Με το μοναδικό εύστοχο δίποντο του έφτασε τα 300 σε 213 αγώνες στην κατηγορία. Έχει πλέον 300/617 (48,62%). Παράλληλα με τα έξι ριμπάουντ που είχε σήμερα, ξεπέρασε τα 400 στην καριέρα του στη Stoiximan Basket League.

*Και με τις δύο επιδόσεις μπήκε στην πρώτη 20άδα των ιστορικών λιστών του Ολυμπιακού. Και τα έξι ριμπάουντ του ήταν αμυντικά για να φτάσει τα 263 και να γίνει ο 20ός της λίστας αφήνοντας πίσω του τον Ουόλτερ Μπέρι που είχε 261. Με το μοναδικό δίποντο του δε, έφτασε τα 243 με τον Ολυμπιακό και μπήκε στην 20άδα βγάζοντας από αυτήν τον Ιωάννη Παπαπέτρου που είχε 242.

*Ο Θεσσαλονικιός γκαρντ με τα έξι ριμπάουντ που είχε, ξεπέρασε τα 300 με τον Ολυμπιακό σπάζοντας αυτό το «φράγμα» στο ίδιο βράδυ με τον Σάσα Βεζένκοφ. Έτσι πλέον αυτή η λίστα, στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος, απαριθμεί 29 παίκτες.

Ακόμη σε ατομικό επίπεδο για τους νικητές…

*Ο Γιώργος Πρίντεζης με τα τρία ριμπάουντ που μάζεψε στο σημερινό παιχνίδι, «σκαρφάλωσε» μία θέση στη σχετική λίστα της Stoiximan Basket League. Έγινε ο 16ος αφού έφτασε τα 1.530 και άφησε πίσω του τον Γιάννη Γιαννούλη που είχε 1.529.

Ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» μάζεψε και τα τρία ριμπάουντ στην άμυνα και με αυτά έγινε ο 10ος στην ιστορία του επαγγελματικού Πρωταθλήματος που έφτασε τα 1.100.

*Από τα χέρια του Τόμας Ουόκαπ έφυγαν έξι από τις 31 ασίστ του Ολυμπιακού. Με αυτές ο Αμερικανός έγινε ο 37ος συνολικά παίκτης των «ερυθρόλευκων» και ο 17ος ξένος τους που έφτασε σε τριψήφιο αριθμό.

*Οι τρεις πόντοι ήταν αρκετοί για τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη για να ξεπεράσει τους 1.700 σε 225 εμφανίσεις στην κατηγορία.

*Με το μοναδικό του επιθετικό ριμπάουντ, ο Σάσα Βεζενκοφ έφτασε τα 200 σε 145 εμφανίσεις στη Stoiximan Basket League.

Ο Ολυμπιακός για 22η φορά στους τελικούς

Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε το εμπόδιο του Προμηθέα κάνοντας το 3-0 και με αυτόν τον τρόπο έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την παρουσία της στους τελικούς των πλέι οφ της Stoiximan Basket League. Οι «ερυθρόλευκοι» επιστρέφουν στις σειρές αγώνων που αναδεικνύουν τον πρωταθλητή μετά το 2018 και θα είναι παρόντες σε αυτούς για 22η φορά στα 30 χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος –μία φορά, το 2020, δεν έγιναν πλέι οφ. Παράλληλα αυτή θα είναι η 13η φορά που ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί στους τελικούς έχοντας το πλεονέκτημα της έδρας.

Ήταν η 22η κερδισμένη σε σύνολο 25 παρουσιών του Ολυμπιακού στα ημιτελικά των πλέι οφ της Stoiximan Basket League. 18 από τις 22 τις έδωσε έχοντας το πλεονέκτημα της έδρας.

Παράλληλα σε ιστορικό επίπεδο για τα ημιτελικά των πλέι οφ…

*Ο Ολυμπιακός σημείωσε την 32η «σκούπα» σε σύνολο 58 ημιτελικών σειρών στην ιστορία των πλέι οφ του επαγγελματικού Πρωταθλήματος, κερδίζοντας δηλαδή τη σειρά χωρίς να χάσει ματς. Ήταν η 22η «σκούπα» σε σύνολο 38 best of five σειρών στα ημιτελιά, σειρών που κρίθηκαν δηλαδή στις τρεις νίκες.

*Ήταν η τέταρτη συνεχόμενη παρουσία του Ολυμπιακού στα ημιτελικά που κατέληξε σε «σκούπα» αφού είχε κάνει το 3-0 το 20176 απέναντι στην ΑΕΚ, το 2017 απέναντι στον Άρη και το 2018 κόντρα στον Προμηθέα όπως και φέτος. Η τελευταία ήττα του στα ημιτελικά των πλέι οφ ήταν εκείνη στην οποία τον υποχρέωσε ο Άρης στις 2 Ιουνίου 2015 στη Θεσσαλονίκη (84-74) με πρωταγωνιστή τον νυν «ερυθρόλευκο» Σάσα Βεζένκοφ με 28 πόντους.

*Αυτή ήταν η 48η φορά σε 57 σειρές ημιτελικών, αφού δεν ολοκληρώθηκε ακόμη εκείνη του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ με τη Λάρισα, που η ομάδα που είχε το πλεονέκτημα της έδρας, πήρε και την πρόκριση στους τελικούς.

*Ακόμη αυτή ήταν η 26η κερδισμένη σειρά ημιτελικών των ομάδων που μπήκαν στα πλέι οφ από την 1η θέση, σε σύνολο 29 σεζόν. Το Νο1 της κανονικής περιόδου είχαν αφήσει εκτός τελικών μόνον ο Ολυμπιακός (τον ΠΑΟΚ το 1993), ο ΠΑΟΚ (το 2000 τον Ολυμπιακό) και ο Προμηθέας (την ΑΕΚ το 2019).

*Σε σχέση με την ιστορία των αγώνων του Ολυμπιακού με τον Προμηθέα, οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το 14/14. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τρεις φετινές, εντός έδρας νίκες τους επί της αχαϊκής ομάδας ήρθαν με «100άρες». Σημείωσαν επιδόσεις 100+ πόντων στην επίθεση στα πέντε από τα οχτώ εντός έδρας παιχνίδια με τον Προμηθέα.