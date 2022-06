Με ηγέτες τους δυο αρχηγούς του, ο Παναθηναϊκός μπήκε με όρεξη, αντέδρασε και νίκησε την Λάρισα (94-82), αλλά συνεχίζει να περιμένει περισσότερα επιθετικά από τους ξένους παίκτες του.

Αντέδρασε ο Παναθηναϊκός και δεν άφησε περιθώρια στην ομάδα του Φώτη Τακιανού, ύστερα από όσα έγιναν στο Game 2 των ημιτελικών. Οι «πράσινοι» έκαναν το 2-1 στη σειρά με άνεση, καθώς μπήκαν στο παρκέ αποφασισμένοι και με... μάτι που γυάλιζε για 30'. Το «τριφύλλι» κυριάρχησε στα ριμπάουντ, έβγαλε το «νεύρο» που του έλειπε, κυκλοφόρησε σωστά την μπάλα και έφτασε σε μια άνετη νίκη, που το φέρνει μια νίκη μακριά από τους τελικούς της Stoiximan.gr Basket League. Ωστόσο, η καθίζηση της 4ης περιόδου δικαιολογημένα προκάλεσε παράπονα στο επιτελείο των πρωταθλητών.

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου ήταν εκείνος που... έθεσε τον τόνο από το ξεκίνημα (13π. στην 1η περίοδο), κάνοντας μια «γεμάτη εμφάνιση» (25π., 3ρ., 4ασ.). Ασταμάτητος ήταν και ο Γιώργος Παπαγιάννης, που σημείωσε double - double με 16 πόντους και 10 ριμπάουντ, δείχνοντας πεισμωμένος από το πρώτο λεπτό. Από εκεί και πέρα, διψήφιοι για τους νικητές ήταν και οι Ντάριλ Μέικον (13π. με 3/9 σουτ) και Οκάρο Ουάιτ (12π., 6ρ.). Λίγα πράγματα και πάλι από τον Πέιτον Σίβα (2ρ., 3ασ., 2λ., 3κλ. και 0/2 σουτ), στα... ρηχά ο Τζέρεμι Έβανς επιθετικά (6π.) άστοχος ο Νεμάνια Νέντοβιτς (2/9 σουτ).

Για την Λάρισα ο Στέφαν Μούντι αυτή τη φορά μέτρησε 17 πόντους, με το supporting cast γύρω του να μην μπορεί να δώσει πολλές λύσεις, ειδικά μέχρι το 30'. Εξαίρεση αποτέλεσε ο Ζώης Καράμπελας, που μέτρησε 16 πόντους με 5/7 σουτ. Έφτασε τους 16π. ο Τζέιλεν Χάντσον, που «μίλησε» κυρίως στην 4η περίοδο, όταν όλα είχαν κριθεί.

Το τέταρτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στην Λάρισα την Κυριακή (5/6, 18:30), με το «τριφύλλι» να απέχει πια μια νίκη από την πρόκριση στους τελικούς και τους Θεσσαλούς να θέλουν να μείνουν «ζωντανοί» στη σειρά.

Αποφασισμένοι και με εντελώς διαφορετική νοοτροπία οι «πράσινοι»

Ο Παναθηναϊκός ήταν πιο αποφασισμένος και έβγαζε... νεύρο στο παιχνίδι του μετά το «κάζο» του Game 2. Το πάθος αυτό φαινόταν ακόμα και στους πανηγυρισμούς των παικτών του (14-7 στο 4'). Παράλληλα, ο Ιωάννης Παπαπέτρου ήταν ασύλληπτος στο ξεκίνημα με 13π. σε 7΄, με την Λάρισα να μην μπορεί να τον αντιμετωπίσει. Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» έδωσε και την ασίστ στον ορεξάτο Γιώργο Παπαγιάνη, που έφερε το πρώτο διψήφιο προβάδισμα της αναμέτρησης (24-12 στο 7'). Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με σκορ 28-17 και τον Παναθηναϊκό να έχει εντελώς διαφορετική νοοτροπία, σε σύγκριση με όσα είχε δείξει μέχρι σήμερα στη σειρά.

Οι δύο «Παπ» έδειξαν τον δρόμο για το «τριφύλλι»

Η ομάδα του Γιώργου Βόβορα ήταν σταθερά μπροστά με διψήφιες διαφορές (38-22 στο 15'), με τους Θεσσαλούς να προσπαθούν να παίξουν σκληρή άμυνα, αλλά να μην τα καταφέρνουν. Το ματς, πάντως, χαρακτηριζόταν από μεγάλη ένταση. Η διαφορά έφτασε τους 19π. στο 16' (43-24) και το σύνολο του Φώτη Τακιανού απάντησε με ένα 7-0 σερί (43-31), αλλά μετά το τάιμ άουτ του Βόβορα οι «πράσινοι» πάτησαν ξανά το... γκάζι, για να ολοκληρώσουν το ημίχρονο στο +18 (51-33), παρά τα κακά ποσοστά τους πίσω από τα 6,75μ. (2/11). Να σημειώσουμε πως ο Παπαπέτρου μετρούσε 17π., 3ρ. και 3ασ. στο 20', ενώ ο Παπαγιάννης είχε 14π., 6ρ. και 2κοψ.

«Καθάρισε» το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός με... ριμπάουντ και καλή κυκλοφορία της μπάλας

Με ένα δυνατό κάρφωμα του αρχηγού του ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε το «φράγμα» των 20π. διαφοράς (57-36 στο 22'), δείχνοντας πως είναι αποφασισμένος να... καθαρίσει το ματς. Αντιθέτως, η Λάρισα ήταν «εξουδετερωμένη» και... παγιδευμένη (6κοψ. οι γηπεδούχοι), με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει ανταγωνιστική στο ΟΑΚΑ (67-43 στο 26'). Το σημαντικό για την ομάδα του Βόβορα είναι πως παρά την μεγάλη διαφορά οι παίκτες πήγαιναν πρώτοι στα ριμπάουντ και κυκλοφορούσαν σωστά την μπάλα, έχοντας την υπομονή να «διαβάσουν» ό,τι τους έδινε η αντίπαλη άμυνα (όπως τα μις ματς στο μαρκάρισμα του Παπαπέτρου) μέχρι το 77-53 του 30', το οποίο «γράφτηκε» με coast to coast και λέι απ του Μέικον at the buzzer.

«Ροκάνισε» την απόσταση η Λάρισα, με τον Βόβορα να έχει παράπονα

Το 4ο δεκάλεπτο είχε αποκτήσει διαδικαστικό χαρακτήρα, με τον Παναθηναϊκό να έχει χαλαρώσει και να μην παίρνει πια τόσο σωστές επιλογές (86-64 στο 34'). Ο Ζώης Καράμπελας έγινε διψήφιος σε μια ιδιαίτερα παραγωγική βραφιά, με το κοινό στο ΟΑΚΑ να χειροκροτεί τόσο τον Λευτέρη Μαντζούκα για ένα εύστοχο τρίποντό του (89-71 στο 36'), όσο και τον Νεμάνια Νέντοβιτς, παρά την άστοχη βραδιά του. Οι Θεσσαλοί «ροκάνισαν» όσο μπορούσαν την απόσταση (91-80 στο 38'), με το «πράσινο» 2-1 να έρχεται με σκορ 94-82.

Τα Δεκάλεπτα: 28-17, 51-33, 77-53, 94-82.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.