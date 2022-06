O Κλέι έφτασε τα 433 τρίποντα στην καριέρα του σε playoffs του NBA και ανέβηκε στη δεύτερη θέση αφήνοντας τον ΛεΜπρον στην τρίτη (432 τρίποντα).

Έτσι, η κορυφή και η δεύτερη θέση των κορυφαίων σουτέρ στην ιστορία του NBA σε ότι αφορά τα playoffs ανήκει στους Ουόριορς, με τον Κάρι στην κορυφή και τον Τόμπσον στη 2η θέση.

Congrats to @KlayThompson of the @warriors on moving up to 2nd on the All-Time Playoffs 3-Pointers made list! #NBA75 pic.twitter.com/aAuPGYEJ2k