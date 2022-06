Ο φόργουορντ των Σέλτικς, αρχικά με επικό μπλοκ έκοψε την προσπάθεια του Κεβόν Λούνεϊ και στη συνέχεια με εντυπωσιακό κάρφωμα «πλήγωσε» την άμυνα των Ουόριορς.

Δείτε παρακάτω το video:

Jaylen Brown with the BIG block and dunk on the other end 😤 pic.twitter.com/xMGU4cqzrS