Όπως ενημέρωσαν οι Ουόριορς ο Αντρέ Ιγκουοντάλα, ο Γκάρι Πέιτον ΙΙ, και ο Ότο Πόρτερ Τζούνιορ, είναι έτοιμοι να αγωνιστούν και τίθενται στη διάθεση του Στιβ Κερ.

Gary Payton II, Andre Iguodala and Otto Porter Jr. are all available to play tonight.