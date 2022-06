H Ρεάλ «λύγισε» την Μπασκόνια και έκανε το πρώτο βήμα

H Ρεάλ Μαδρίτης έκαμψε την αντίσταση της Μπασκόνια (94-84) και έκανε το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών της ACB.

Οι Μαδριλένοι... πάτησαν γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Φαμπιάν Κοζέρ να σημειώνει 16 πόντους καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση από την πλευρά της Ρεάλ.

Οι «Μερένχες» με το τελικό 94-84 πήραν τη νίκη και έκαναν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους τελικούς της ACB, αφού η σειρά θα κριθεί στις τρεις νίκες (best out of 5 series).

Κορυφαίος σκόρερ για την Ρεάλ ήταν ο Φαμπιάν Κοζέρ με 16 πόντους, ενώ ο Ταβάρες είχε 12 με 13 ριμπάουντ. Για την Μπασκόνια ο Πίτερς είχε 15.

Τα δεκάλεπτα: 22-19, 44-42, 74-63, 94-84