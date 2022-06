Μπόστον Σέλτικς: It's all about 18!

Από το 2008, όταν και επέστρεψαν στην κορυφή του ΝΒΑ, ο στόχος παρέμενε ένας, να ράψουν ακόμα ένα banner στην κορυφή του TD Garden. Ο χρόνος πέρασε, ο στόχος δεν άλλαξε και τώρα έχουν την ευκαιρία τους. Οι Μπόστον Σέλτικς βρίσκονται στον δρόμο για το 18ο τρόπαιο της ιστορίας τους!

Το 2020 ήταν μια χρονιά ξεχωριστή από πολλές απόψεις. Όχι μόνο γιατί ο κορωνοϊός εισέβαλε στη ζωή μας και η σεζόν στο ΝΒΑ τελείωσε σε -όχι και τόσο- νορμάλ συνθήκες. Η κατάληξη εκείνης της χρονιάς είχε ξεχωριστή σημασία.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έφτασαν στην κορυφή του ΝΒΑ. Για 17η φορά. Τι σήμαινε αυτό; Πως ισοφάρισαν τους Μπόστον Σέλτικς ως η ομάδα με τα περισσότερα πρωταθλήματα στο ΝΒΑ. Κάτι που μέχρι πριν από μερικά χρόνια έμοιαζε από όνειρο ως κάτι το ουτοπικό.

Οι «Κέλτες» δεν ήταν πια η ομάδα με τους περισσότερους τίτλους στο ΝΒΑ. Οπότε ο στόχος ήταν ένας, να φτάσουν ξανά στην κορυφή, ως η ομάδα με τα περισσότερα δαχτυλίδια. Για να έφταναν στον στόχο όμως, θα έπρεπε να επιστρέψουν σε τελικούς ΝΒΑ. Κάτι το οποίο... αγνοούσαν τα τελευταία χρόνια.

Είναι χαρακτηριστικό πως μετά το 2008, όταν οι «Κέλτες» έφτασαν στην κορυφή του ΝΒΑ με τους Πολ Πιρς, Κέβιν Γκαρνέτ και Ρέι Άλεν στις τάξεις τους, μόνο μία φορά έπαιξαν στο μεγάλο ραντεβού για τον τίτλο έκτοτε. Ήταν το 2010, απέναντι στους Λος Άντζελες Λέικερς. Εκεί όπου λύγισαν στα 7 παιχνίδια, στις λεπτομέρειες. Αυτές που έκαναν σταθερά τη διαφορά.

Από τότε έως και σήμερα αγνοούσαν το πώς είναι να παίζεις σε τελικούς ΝΒΑ. Μέχρι που ήρθε η φετινή σεζόν να ξυπνήσει μνήμες. Και να επαναφέρει μνήμες.

It's all about 18!

Αυτό είναι το μήνυμα των Σέλτικς αμέσως μετά την πρόκριση στους τελικούς του ΝΒΑ. Για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν τον τίτλο του πρωταθλητή. Στην 22η παρουσία τους σε τελικούς της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη, η ομάδα με την πιο ένδοξη ιστορία στη λίγκα, αλλά και την πιο βαριά φανέλα, θα προσπαθήσει να κάνει το όνειρο πραγματικότητα.

Το σλόγκαν αυτό δεν είναι καινούργιο. Ίσα ίσα. Η ύπαρξή του χρονολογείται από το 2009. Έπειτα από τον αποκλεισμό στους ημιτελικούς της Ανατολής από τους Ορλάντο Μάτζικ, στα πλέι οφ εκείνης της σεζόν, οι Σέλτικς ανασυντάχθηκαν και την επόμενη σεζόν πάλεψαν για τον τίτλο. Σύνθημα εκείνης της προσπάθειας το «It's all about 18», το οποίο είχαν πει χαρακτηριστικά όλοι οι παίκτες εκείνης της ομάδας

(fun fact: Παίκτης των Σέλτικς εκείνη τη σεζόν ήταν και ο Σακίλ Ο'Νιλ)

Το σύνθημα που έλεγαν τότε ο Πιρς, ο Ρόντο, ο Άλεν, ο Γκαρνέτ, ο Ντάνιελς, ο Ρόμπινσον, ο Big Baby Ντέιβις, ο Ρίβερς, μεταφέρθηκε στους Τέιτουμ, Μπράουν, Σμαρτ, Χόρφορντ, Ουίλιαμς, Ουάιτ, Πρίτσαρντ, Ουντόκα. Σε αυτή τη γενιά των Σέλτικς, που έχει αποτυπώσει ιδανικά την Celtics Pride, με την εικόνα της στα φετινά πλέι οφ να είναι η καλύτερη απόδειξη.

Σε μια γωνιά του The Auerbach Center, του προπονητικού κέντρου της ομάδας των Σέλτικς, υπάρχει ένα banner κενό, δίπλα σε αυτό του 2008. Είναι το κίνητρο που έχει κάθε ομάδα των Σέλτικς, κάθε χρόνο, για να φτάσει στην κορυφή. Φέτος είναι η ευκαιρία.

Φέτος, it's all about 18! 4 νίκες μένουν για τον μεγάλο στόχο...