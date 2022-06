Στο... κυνήγι του Γκραντ και οι Χοκς

Ο Τζέραμι Γκραντ αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στην ερχόμενη off season, με τους Μπλέιζερς να παρακολουθούν την περίπτωσή του, όμως τις τελευταίες μέρες δεν παίζουν μόνοι, καθώς και οι Ατλάντα Χοκς εξετάζουν το ενδεχόμενο να κινηθούν για τον χαρισματικό άσο.

Τα τελευταία δύο χρόνια ο Τζέραμι Γκραντ κατάφερε να κάνει step up στην καριέρα του. Ο χαρισματικός άσος εξελίχθηκε σε all around απειλή στους Ντιτρόιτ Πίστονς, όμως το μέλλον του στην Motor City είναι αβέβαιο.

To rebuilding που έχουν ξεκινήσει οι Πίστονς φέρνει αλλαγές στο ρόστερ, με το front office της ομάδας από το Μίσιγκαν να εξετάζει το ενδεχόμενο ανταλλαγής του εκρηκτικού άσου.

Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς είναι μια από τις ομάδες που παρακολουθούν την περίπτωσή του, όμως τις τελευταίες ώρες και μία ακόμα ομάδα μπήκε στο... κόλπο για να τον κάνει δικό της.

Οι Ατλάντα Χοκς θέλουν να ενισχυθούν στην off-season και έχουν το όνομα του Γκραντ στη λίστα τους. Βέβαια για την ώρα δεν είναι ξεκάθαρο εάν θα κάνουν κάποια κίνηση για να προχωρήσουν σε trade για χάρη του πρώην άσου των Ντένβερ Νάγκετς.