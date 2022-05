Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ μεταξύ των κορυφαίων ευρωπαϊκών prospects στο «Basketball without borders»

Το NBA, η FIBA και η Ιταλική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (FIP) ανακοίνωσαν σήμερα πως το Basketball Without Borders (BWB) Europe, θα διεξαχθεί στο Sport Village Assago και την Bocconi Sport Center στο Μιλάνο της Ιταλίας από την Τετάρτη 1 Ιουνίου έως το Σάββατο 4 Ιουνίου.

Το 19ο BWB Europe camp θα επιστρέψει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό έδαφος από το 2019 όπου είχε διεξαχθεί στη Λετονία, ενώ θα επιστρέψει στην Ιταλία για πρώτη φορά, ύστερα από το 2014 όπου είχε διεξαχθεί στη Ρώμη.

Το BWB Europe 2022 θα καλωσορίσει 62 από τα κορυφαία αγόρια και κορίτσια ηλικίας 14-17 ετών από 24 χώρες από όλη την Ευρώπη, μεταξύ των οποίον και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ. Οι prospects θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν απευθείας από ενεργούς παίχτες και βετεράνους του NBA, του WNBA και της FIBA, από θρύλους του αθλήματος αλλά και προπονητές και, φυσικά, να συναγωνιστούν με τους ομότιμούς τους. Οι συμμετέχοντες και οι προπονητές θα λάβουν επίσης μέρος σε σεμινάρια ηγεσίας, life skills και κοινωνικής προσφοράς.

Οι συμμετέχοντες θα προπονηθούν από τους παίχτες του NBA Ντανίλο Γκαλινάρι (Atlanta Hawks: Ιταλία: BWB Europe 2003), Τέρανς Μαν (LA Clippers: U.S.) και Κέμπα Γουόκερ (New York Knicks). Η ομάδα των προπονητών του BWB Europe συμπληρώνεται από τον Head Coach των Memphis Grizzlies Τέιλορ Τζένκινς (U.S.), τους assistant coaches Ντέιβιντ Άντελμαν (Nuggets: U.S.), Τζόνι Μπράιαντ (New York Knicks: U.S.) και Edniesha Curry (Portland Trail Blazers: U.S.), την πρώην παίκτρια του WNBA Ραφαέλα Μασκιάντρι (Ιταλία) και την αρχηγό της Εθνικής Ομάδας της Ιταλίας και forward της Virtus Bologna, Sabrina Cinili (Ιταλία).

Οι Patrick Hunt (President of the World Association of Basketball Coaches: Αυστραλία) και Marin Sedlaček (πρώην international scout: Σερβία) θα αποτελέσουν τους διευθυντές του camp, ενώ ο Jason Biles (Houston Rockets: U.S.) θα αναλάβει το ρόλο του αθλητικού γυμναστή.

Παίκτες και προπονητές θα καθοδηγήσουν τους συμμετέχοντες σε μία πληθώρα από δράσεις, όπως ασκήσεις κινητικής αποτελεσματικότητας, σταθμούς επιθετικών και αμυντικών δεξιοτήτων, διαγωνισμοί τριπόντων, αγώνες 5 εναντίον 5 και σεμινάρια ανάπτυξης δεξιοτήτων ηγεσίας και life skills. Σε μία τελετή, την τελευταία ημέρα του camp θα απονεμηθούν τα βραβεία BWB Europe 2022 MVP, Defensive MVP, Three-Point Champion και το Patrick Baumann Sportsmanship Award στα αγόρια και κορίτσια που θα διακριθούν τόσο στο γήπεδο όσο και ως ηγέτες.

Ο αριθμός ρεκόρ των 41 αποφοίτων του BWB ήταν μεταξύ του αριθμού ρεκόρ των 121 διεθνών παικτών που βρέθηκαν στα opening-night NBA ρόστερ της σεζόν 2021-22. Μεταξύ των αποφοίτων του BWB Europe που αγωνίζονται αυτή τη στιγμή στο NBA και το WNBA είναι οι Γκαλινάρι, Ντένι Αντβίγια (Wizards: Ισραήλ: BWB Europe 2018 και BWB Global 2019), Κίλιαν Χέιζ (Detroit Pistons, Γαλλία: BWB Europe 2018 και BWB Global 2019), Awak Kuier (Dallas Wings: Φιλανδία: BWB Europe 2016 και 2018 και BWB Global 2017), Ντάριο Σάριτς (Suns: Κορατία: BWB Europe 2010) και Γιόνας Βαλαντσιούνας (New Orleans Pelicans: Λιυουανία: BWB Europe 2008).

Το NBA και η FIBA έχουν διοργανώσει 63 BWB camps σε 30 χώρες από το λανσάρισμα του προγράμματος το 2001. Περισσότεροι από 3.700 παίκτες από 133 χώρες και περιοχές έχουν συμμετάσχει στο BWB, ενώ 96 συμμετέχοντες έχουν γίνει draft στο NBA και το WNBA ή έχουν υπογράψει ως free agents. Το πρώτο Basketball Without Borders camp έλαβε χώρα στην Ευρώπη τον Ιούλιο του 2001. Ο Βλάντε Ντίβατς (Σερβία) και ο Τόνι Κούκοτς (Κροατία), μαζί με πρώην συμπαίκτες τους από την Εθνική Ομάδα Ανδρών της Γιουγκοσλαβίας, επανενώθηκαν για να δουλέψουν με 50 παιδιά από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, την Κροατία, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τη Σλοβενία και την Σερβία και Μαυροβούνιο στην La Ghirada του Τρεβίζο της Ιταλίας.

Η NIKE, διεθνής χορηγός του BWB από το 2002, θα ντύσει τους συμμετέχοντες και τους προπονητές με ρούχα και παπούτσια της εταιρείας.

Δηλώσεις παικτών και στελεχών:

Atlanta Hawks φόργουορντ Ντανίλο Γκαλινάρι (Ιταλία: BWB Europe 2003):

«Το Basketball Without Borders θα είναι πάντα ξεχωριστής σημασίας για μένα. Ως νέος συμμετέχοντας πίσω στο 2003, το όνειρό μου ήταν να παίξω στο NBA, και η εμπειρία μου στο BWB μου έδωσε τις βάσεις για να εστιάσω ακόμη περισσότερο στον στόχο μου. Ανυπομονώ να μιλήσω στους συμμετέχοντες για τις εμπειρίες μου και ελπίζω μια μέρα να βρεθούν και εκείνοι στη θέση μου».

NBA Europe και Middle East Managing Director Ralph Rivera:

«Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι για τον αντίκτυπο που είχε το Basketball Without Borders στους φιλόδοξους Ευρωπαίους παίκτες από το πρώτο BWB camp που διοργανώσαμε εδώ στην Ιταλία περισσότερα από 20 χρόνια πριν. Χαιρόμαστε πολύ για την επιστροφή μας στην Ιταλία για να διοργανώσουμε το πρώτο BWB Europe camp ύστερα από τρία χρόνια αποχής, και να συνεργαστούμε με την FIBA και την FIP για να χαρίσουμε σε αυτά τα νέα παιδιά αξέχαστες εμπειρίες όσο εκείνα προσπαθούν να ανεβούν επίπεδο στην μπασκετική τους πορεία».

FIBA National Federations & Sport Director Zoran Radovic:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την επιστροφή μας στην Ιταλία με το Basketball Without Borders Europe το 2022, ειδικά γιατί το πρώτο BWB διεξάχθηκε εδώ πίσω στο 2001. Με μία τόσο μακροχρόνια σχέση με την Ιταλική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, που μάλιστα είναι και οι συνδιοργανωτές του FIBA EuroBasket 2022 φέτος, ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί τους και με το NBA για μία ακόμα φορά και να παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα υψηλής ποιότητας στα ανερχόμενα αστέρια της Ευρώπης».

Πρόεδρος Ιταλικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (FIP) Giovanni Petrucci:

«Το 2022 είναι η χρονιά του μπάσκετ. Η επανεκκίνηση των πρωταθλημάτων και όλων των διοργανώσεων της ομοσπονδίας ύστερα από δύο χρόνια πανδημίας είναι το σημάδι πως το κίνημά μας έχει επανεκκινήσει όλες του τις δραστηριότητες σε πλήρης ρυθμούς. Στο καλεντάρι μας, η μεγαλύτερη διοργάνωση στον ορίζοντα είναι το FIBA EuroBasket 2022 που θα διεξαχθεί στο Μιλάνο τον Σεπτέμβριο. Το Basketball Without Borders θα διεξαχθεί στην ίδια πόλη και θα αποτελέσει μία δράση αφιερωμένη στην αριστεία του νεανικού μπάσκετ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το NBA, η FIBA και η FIP έχουν συνεργαστεί με στόχο την επιτυχία μίας δράσης που θα προβάλλει το λαμπρότερο μέλλον του αθλήματός μας. Θέλω να ευχαριστήσω την Περιφερειακή Επιτροπή της Ομοσπονδίας για την υποστήριξη και οργάνωση του BWB και ελπίζω πως όλοι οι συμμετέχοντες θα απολαύσουν την εμπειρία στο μέγιστο».

Ακολουθεί η πλήρης λίστα των παικτών που θα συμμετάσχουν στο BWB Europe 2022 (τα ρόστερ ενδέχεται να αλλάξουν):

ΡΟΣΤΕΡ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ:

First Name Last Name Country Dominika Paurová Czech Republic Valentyna Kadlecova Czech Republic Elsa Lemmilä Finland Dominique Malonga France Leila Lacan France Paula Huber-Saffer Germany Annika Soltau Germany Sofia Stamataki Greece Petra Toman Hungary Romi Elbaz Israel Adele Cancelli Italy Alice Cappellotto Italy Ginevra Cedolini Italy Raina Tomašicka Latvia Brigita Rimkevičiūtė Lithuania Mihaela Aleksovska North Macedonia Agata Makurat Poland Mihaela Panait Romania Marija Avlijas Serbia Elena Buenavida Spain Ariadna Termis Spain Olivia Forster UK Katie Januszewska UK Carys Olivia Roy UK

ΡΟΣΤΕΡ ΑΓΟΡΙΩΝ: