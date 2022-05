Σέλτικς: Με τον Τζέισον, τον Τζέιλεν, τον Αλ, τον Μάρκους και τα άλλα παιδιά...

Oι Σέλτικς πέτυχαν ακόμα ένα break στα φετινά πλέι οφ, απέκλεισαν τους Χιτ, κατέκτησαν την κορυφή της ανατολικής περιφέρειας και μετά από 12 χρόνια είναι μπροστά στην ευκαιρία να φορέσουν και πάλι το δαχτυλίδι του πρωταθλητή στο ΝΒΑ.

Οι Κέλτες πέρα από τη σειρά κόντρα στους Νετς, η οποία ολοκληρώθηκε με «σκούπα» κόντρα στην ομάδα των Κέβιν Ντουράντ και Κάιρι Ίρβινγκ, βρέθηκαν αρκετές φορές με την πλάτη στον τοίχο κόντρα σε Μπακς και Χιτ στην συνέχεια των πλέι οφ.

Δείχνουν όμως μέταλλο και καρδιά πρωταθλητή, κάτι που μαζί με τους Λέικερς είναι στο DNA τους χρόνια, με τον Τζέισον Τέιτουμ να είναι έτοιμος, με το περιβραχιόνιο του Κόμπι Μπράιαντ στον αγκώνα του, να μιμηθεί το μεγάλο ίνδαλμά του και να φτάσει στην κορυφή του κόσμου.

Ο MVP της ανατολικής περιφέρειας έχει πάρει από το χεράκι τους Σέλτικς και τους οδηγεί σταθερά στην επιστροφή στον «θρόνο» τους. O 24χρονος σμολ φόργουορντ «οργιάζει» στο παρκέ, με τους Κέλτες να έχουν βρει τον επόμενο ηγέτη τους, μετά τον Πολ Πιρς, στο πρόσωπο του «JT».

Για να πάει ωστόσο μία ομάδα μέχρι το τέλος χρειάζεται και άξιους συμπαραστάτες. Κάτι σαν τον Μπάτμαν και τον Ρόμπιν. Και η Βοστώνη έχει αρκετούς από αυτούς. Τζέιλεν Μπράουν, Αλ Χόρφορντ και Μάρκους Σμαρτ είναι οι παίκτες που είναι πάντα δίπλα στον Τέιτουμ και όχι μόνο τον συμπληρώνουν, αλλά σε πλείστες όσες φορές βγαίνουν μπροστά, όταν ο ηγέτης τους χρειάζεται ανάσες.

Και δεν είναι μόνο το σκοράρισμα και η δημιουργία, αλλά κυρίως το πάθος, η θέληση και το κίνητρο που βγάζουν στην άμυνα. Αυτή ήταν άλλωστε που εξάλειψε το τραγικό πρώτο μισό της κανονικής περιόδου, αλλά και αυτή που μίλησε στις σειρές με τους Νετς, Μπακς και Χιτ, με τον Ίμε Ουντόκα να κάνει «ρουά-ματ» και να βγάζει το... λάδι των αντιπάλων του.

Ακόμα και το μεγάλο αστέρι της ομάδας, ο Τέιτουμ, είναι έτοιμος να βάλει χέρια και πόδια στη... φωτιά, μαζί με τους Μπράουν, Χόρφορντ και Σμαρτ, που είναι σαν να «τρέφονται» και να παίρνουν δύναμη από την άμυνα. Πιέζουν, βάζουν τα χέρια τους σε κάθε μπάλα και κάνουν αμέσως αντιληπτό πως για να τους κερδίσεις να πρέπει να φτύσεις... αίμα.

Πολύτιμες είναι οι λύσεις που έχουν προσφέρει και οι Γκραντ Ουίλιαμς και Πέιτον Πρίτσαρντ στον δρόμο για τους τελικούς του ΝΒΑ. Μίλησαν σε «ματς-κλειδιά», έχουν βάλει το «εγώ» τους κάτω από το «εμείς» και όταν βρουν την ευκαιρία θα «μπουμπουνίσουν» και τα «τρίποντα-μαχαιριές», που ειδικά για τον πρώτο, αν βρει ρυθμό, μοιάζουν κάποιες φορές με βότσαλα στη θάλασσα.

Last but not least και οι Ντέρικ Ουάιτ και Ρόμπερτ Ουίλιαμς. Ο πρώτος κατά τη διάρκεια των πλέι οφ έχει δώσει πολύτιμες λύσεις σε σημεία των παιχνιδιών που η second unit των Σέλτικς έμοιαζε... φορτσάτη και ο δεύτερος παρότι οι τραυματισμοί τον έχουν επηρεάσει, είναι το ίδιο... σκυλί κάτω από το καλάθι, μιας και δεν έχουν και πολλά, που δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω.

Αρχιτέκτονας ο Ουντόκα, με τον Αμερικανονιγηριανό στην πρώτη του χρονιά στους Σέλτικς και στην παρθενική του ως head coach να δείχνει ξεκάθαρα τη φιλοσοφία του, η οποία ταιριάζει γάντι τους Κέλτες και να μοιάζει έτοιμος για το δαχτυλίδι με το «καλημέρα».

Το τελευταίο είναι και το πιο δύσκολο βήμα. Αυτό που θα κρίνει αν οι Σέλτικς είναι όντως η πιο πλήρης ομάδα τη φετινή σεζόν στο ΝΒΑ. Γιατί σίγουρα οι Ουόριορς είναι το άπιαστο... όνειρο επιθετικά. Μπορεί να η σκληρή άμυνα των Κελτών να «βραχυκυκλώσει» την ομάδα του Σαν Φρανσίσκο; Η απάντηση θα δοθεί σύντομα από τον Τζέισον, τον Τζέιλεν, τον Αλ, τον Μάρκους και τα άλλα παιδιά...