Αήττητος ο Ολυμπιακός στις 11 αναμετρήσεις του με τον Προμηθέα

Μετά το ζευγάρι του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ με τη Λάρισα που θα ανοίξει σήμερα την αυλαία των ημιτελικών, αύριο (30/5, 20:00) θα αρχίσει τους αγώνες του για τα ημιτελικά των πλέι οφ και αυτό του Ολυμπιακού με τον Προμηθέα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο ΕΣΑΚΕ για το ζευγάρι...

«Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στην τελική τετράδα έχοντας κατακτήσει την πρώτη θέση της κανονικής περιόδου και αποκλείοντας στα προημιτελικά το Περιστέρι Vitabiotics. Η αχαϊκή ομάδα τερμάτισε στην 5η θέση της κανονικής περιόδου και απέκλεισε με μειονέκτημα έδρας την ΑΕΚ για να βρεθεί στα ημιτελικά.

Ο Ολυμπιακός έχει φτάσει το νικηφόρο σερί του στους 19 αγώνες στη Stoiximan Basket League μετά τη μοναδική ήττα του στο φετινό Πρωτάθλημα, από τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ στις 22 Νοεμβρίου. Θα είναι παρών στα ημιτελικά για 25η φορά στην ιστορία του, στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος, αφού πέραν των τριών προηγούμενων σεζόν απουσίασε από την τελική τετράδα των σεζόν 2003-04 και 2004-05.

Ο Προμηθέας υποχρεώθηκε σε οχτώ ήττες στα 10 τελευταία παιχνίδια του στην κανονική περίοδο, σερί που τον περιόρισε στην 5η θέση. Ωστόσο κατάφερε με μειονέκτημα έδρας κόντρα στην ΑΕΚ να περάσει στην τελική τετράδα για τέταρτη συνεχόμενη φορά.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Ο Ολυμπιακός έκανε το 2/2 στα ματς της κανονικής περιόδου. Σε εκείνο του πρώτου γύρου επικράτησε με 108-75 έχοντας πρώτους σκόρερ τους Σάσα Βεζένκοφ (15), Σακίλ ΜακΚίσικ και Τάιλερ Ντόρσεϊ (14). Τον Προμηθέα είχαν οδηγήσει επιθετικά ο Κέντρικ Ρέι (12π.) και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος (11π.).

Στο ματς της Πάτρας, ο Ολυμπιακός έφτασε στη νίκη με 85-66 με κορυφαίους τους Σακίλ ΜακΚίσικ (21π, 3/3δ, 5/8τρ.), Τάιλερ Ντόρσεϊ (19π.) και Σάσα Βεζένκοφ (18π, 6/7δ.). Από την άλλη πλευρά καλύτεροι των γηπεδούχων ήταν ο Τρέβις Σίμπσον (12π, 3ρ, 2ασ.) και ο Κόνερ Φράνκαμπ (11π.).



Η ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΑ

Με τις δύο νίκες της κανονικής περιόδου ο Ολυμπιακός επέκτεινε το αήττητο του απέναντι στον Προμηθέα αφού μετράει πλέον 11 νίκες σε ισάριθμους αγώνες στη Stoiximan Basket League. Από αυτές τις έξι τις έκανε ως γηπεδούχος και τις πέντε ως φιλοξενούμενος.

Ο Προμηθέας έφτασε κοντά στη νίκη σε δύο περιπτώσεις. Η πρώτη ήταν στον δεύτερο ημιτελικό των πλέι οφ του 2018 όταν ηττήθηκε με έναν 89-88 με τον Κώστα Παπανικολάου να διαμορφώνει με τρίποντο στα 14’’ το τελικό σκορ. Η δεύτερη ήταν στο ματς της Πάτρας για την περίοδο 2018-19 όταν ο Ολυμπιακός νίκησε με 80-77. Σε εκείνο ο Βασίλης Σπανούλης είχε γίνει ο 2ος στην ιστορία της Stoiximan Basket League ξεπερνώντας τον Δημήτρη Διαμαντίδη.

Όλες ο υπόλοιπες εννιά νίκες του Ολυμπιακού επί του Προμηθέα για το Πρωτάθλημα σημειώθηκαν με διψήφιες διαφορές. Μικρότερη σε έκταση ήταν εκείνη της κανονικής περιόδου της σεζόν 2017-18 στην Πάτρα (73-87) και μεγαλύτερη εκείνη του πρώτου ημιτελικού των πλέι οφ του 2018 όταν επιβλήθηκε του Προμηθέα με 108-71.



Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΛΕΪ ΟΦ



Οι δρόμοι του Ολυμπιακού και του Προμηθέα θα διασταυρωθούν για δεύτερη φορά στα πλέι οφ της Stoiximan Basket League. Η πρώτη ήταν και πάλι για τα ημιτελικά στην περίοδο 2017-18 όταν οι «ερυθρόλευκοι» προκρίθηκαν στους τελικούς με 3-0.

Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί για 25η φορά στα ημιτελικά των πλέι οφ της Stoiximan Basket League και ο ως τώρα απολογισμός του είναι 21 κερδισμένες και τρεις χαμένες σειρές. Αυτή θα είναι η 20ή φορά στην οποία θα αγωνιστεί στα ημιτελικά έχοντας το πλεονέκτημα της έδρας και στις 19 προηγούμενες μέτρησε 17 προκρίσεις στους τελικούς. Δεν τα κατάφερε μόνο το 1998 και το 2000 όταν αποκλείστηκε από τον ΠΑΟΚ Mateco σε σειρές best of three, στις τρεις δηλαδή νίκες.



Οι «ερυθρόλευκοι» σε συνολικά 76 αγώνες ημιτελικών φάσεων των πλέι οφ της Stoiximan Basket League μετρούν 59 νίκες και 17 ήττες (77,63%).

Ο Προμηθέας είναι παρών για τέταρτη φορά στα ημιτελικά των πλέι οφ. Στις προηγούμενες όπως και στη φετινή είχε το μειονέκτημα της έδρας. Μέτρησε μία πρόκριση και δύο αποκλεισμούς με απολογισμό 5-8 στις νίκες και τις ήττες.



ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ



MILESTONE



* Ο Κώστας Σλούκας απέχει 13 πόντους από τους 1.500 στη Stoiximan Basket League. Έχει 1.487 σε 210 εμφανίσεις στην κατηγορία.



ΤΑ ΣΕΡΙ



* Ο Σάσα Βεζένκοφ είχε double-double και στα δύο ματς των προημιτελικών κόντρα στο Περιστέρι Vitabiotics και συνολικά στις τρεις από τις τελευταίες τέσσερις εμφανίσεις του



* Επτά συνεχόμενα παιχνίδια με 2+ εύστοχα δίποντα έχει συμπληρώσει ο Χασάν Μάρτιν.



* Ο Κώστας Παπανικολάου είχε 2+ αμυντικά ριμπάουντ στα εννιά τελευταία παιχνίδια του στο Πρωτάθλημα.



ΤΑ + ΚΑΙ ΤΑ –



+ Ο Ολυμπιακός εκτέλεσε ως τώρα στο Πρωτάθλημα έχοντας ποσοστά υψηλότερα κατά 12,2% στα δίποντα και 7,3% στα τρίποντα σε σχέση με τους αντιπάλους του.



- Τα επιθετικά ριμπάουντ είναι η κατηγορία στην οποία ο μέσος όρος του Ολυμπιακού (10,4) είναι πολύ κοντά σε εκείνον των αντιπάλων του (10,1) στους 26 αγώνες του στη Stoiximan Basket League.



ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ



MILESTONE



* Ο Δημήτρης Αγραβάνης θα μπει μέσα από την πρεμιέρα των ημιτελικών στην πρώτη πεντάδα των παικτών του Προμηθέα με τα περισσότερα ματς Πρωταθλήματος. Προς το παρόν μοιράζεται την 5η θέση με τον Λάνγκστον Χολ έχοντας από 69 αγώνες.



ΤΑ ΣΕΡΙ



* Στα οχτώ παιχνίδια έφτασε το σερί του Νίκου Γκίκα με τουλάχιστον τρεις ασίστ.



*Ο Τρέβις Σίμπσον είχε 7+ πόντους, 3+ ριμπάουντ και 2+ ασίστ στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια του στο Πρωτάθλημα.



* Ο Γιάννης Αγραβάνης είχε τουλάχιστον ένα επιθετικό ριμπάουντ στα τέσσερα προηγούμενα παιχνίδια του Προμηθέα και στα 10 από τα τελευταία 11 που έκανε στη Stoiximan Basket League.



ΤΑ + ΚΑΙ ΤΑ –



+ Ο Προμηθέας είχε 3,3 ασίστ περισσότερες από τις ομάδες που αντιμετώπισε στα 26 παιχνίδια του στο φετινό Πρωτάθλημα, στην κανονική περίοδο και τα πλέι οφ. Είχε κατά μέσο όρο 18,5 έναντι των 15,2 των αντιπάλων του.



- Η ομάδα της Πάτρας εκτέλεσε με ποσοστό χαμηλότερο κατά 4,7% από τη γραμμή του φάουλ σε σχέση με τους αντιπάλους της, στα 26 ματς που έδωσε ως τώρα στη Stoiximan Basket League. Είχε ποσοστό 68,1% έναντι του 72,8% των ομάδων που αντιμετώπισε».