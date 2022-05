Παναθηναϊκός - Λάρισα: Οι αριθμοί των δύο ομάδων και το «πράσινο» αήττητο σερί

Με το ζευγάρι του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ με τη Λάρισα θα ανοίξει αύριο (29/5, 19:45) η αυλαία της ημιτελικής φάσης των πλέι οφ της 30ής Stoiximan Basket League. Οι δύο ομάδες προκρίθηκαν με νίκες 2-0 στην τετράδα, αποκλείοντας τον Άρη και τον Κολοσσό H Hotels αντίστοιχα.

Με τις δύο επιτυχίες του επί του Άρη για τα προημιτελικά, ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ έφτασε τις επτά συνεχόμενες νίκες Πρωταθλήματος δεδομένου ότι έκλεισε την κανονική περίοδο με πέντε νίκες. Είναι παρών στα ημιτελικά των πλέι οφ για 28η φορά στις 29 σεζόν που έγιναν πλέι οφ αφού δεν τα κατάφερε μόνο το 1997 ενώ το 2020 δεν πραγματοποιήθηκαν αγώνες για την post season.



Η Λάρισα με τις δύο νίκες στη σειρά με τον Κολοσσό H Hotels έφτασε τις 13 στα τελευταία 18 παιχνίδια της στο φετινό Πρωτάθλημα. Είχε αρχίσει με ρεκόρ 1-7 για να κλείσει την κανονική περίοδο με ένα επιμέρους 11-5. Στην πρώτη παρουσία της στα πλέι οφ κατάφερε να προκριθεί στην τετράδα και θα γίνει η 15η ομάδα στην ιστορία της Stoiximan Basket League που θα αγωνιστεί στα ημιτελικά.



ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ



Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ήταν ο νικητής των δύο αγώνων της κανονικής περιόδου. Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου χρειάστηκε ωστόσο να ανατρέψει διαφορά 19 πόντων για να φύγει με τη νίκη από τη Λάρισα. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 56-37 στο 21:25 αλλά οι φιλοξενούμενοι επικράτησαν με 90-86. Πρωταγωνιστής της ανατροπής ήταν ο Νεμάνια Νέντοβιτς που σημείωσε την κορυφαία, φετινή επίδοση πόντων με 38 έχοντας 8/14 τρίποντα. Για τη Λάρισα στο ματς που έγινε στις 6 Φεβρουαρίου, ο Στέφαν Μούντι είχε 19 πόντους, πέντε ριμπάουντ και τρεις ασίστ.



Σαφώς πιο εύκολο ήταν το έργο του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ στο ΟΑΚΑ. Στο ματς που έγινε στις 20 Απριλίου επικράτησε με 98-67 έχοντας κορυφαίους τους Τζέρεμι Έβανς (23π, 4/5δ, 5/8τρ.) και Ιωάννη Παπαπέτρου (22π, 5/7δ, 3/5τρ, 6ρ, 2ασ.). Για τη θεσσαλική ομάδα καλύτεροι στο παιχνίδι του δεύτερου γύρου ήταν ο Στέφαν Μούντι (16π, 4ασ.) και ο Μαρίν Μάριτς (14π, 8ρ.).



Η ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΑ



Μετά τους δύο αγώνες της κανονικής περιόδου, ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ διεύρυνε το αήττητο του έναντι της Λάρισας στη μικρή ιστορία αυτών των αγώνων αφού αυτή είναι η τρίτη σεζόν της θεσσαλικής ομάδας στη Stoiximan Basket League. Μετράει πλέον έξι νίκες σε ισάριθμους αγώνες και τρεις από αυτές σημειώθηκαν με διαφορές 31-43 πόντων. Οι υπόλοιπες τρεις όμως επιτεύχθηκαν με μονοψήφιες διαφορές.



Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αγώνων τους…

Στην Αθήνα

2019-20: 121-78

2020-21: 69-60

2021-22: 98-67



Στη Λάρισα

2019-20: 68-110

2020-21: 89-98

2021-22: 86-90



Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΛΕΪ ΟΦ



Όπως είναι φυσικό οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν για πρώτη φορά στα πλέι οφ. Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ θα συμμετάσχει στα ημιτελικά για 28η φορά, μετρώντας 25 προκρίσεις μέσα από τις προηγούμενες 27 παρουσίες του σε αυτή τη φάση των πλέι οφ. Δεν τα κατάφερε μόνο το 1994 όταν αποκλείστηκε με 3-2 από τον ΠΑΟΚ Mateco και το 2002 όταν αποκλείστηκε από τον Ολυμπιακό με 2-0 νίκες.



Οι 18 από τις 27 ημιτελικές σειρές στις οποίες αγωνίστηκε ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ, ήταν best of five, κρίνονταν δηλαδή στις τρεις νίκες. Από αυτές είχε χάσει μόνο εκείνη με τον ΠΑΟΚ Mateco του 1994. Σε συνολικά 87 αγώνες ημιτελικών σειρών των πλέι οφ, οι «πράσινοι» μετρούν 69 νίκες και 18 ήττες. Η Λάρισα από την πλευρά της θα γίνει η πρώτη ομάδα στην ιστορία της θεσσαλικής πόλης που θα αγωνιστεί στα ημιτελικά των πλέι οφ.



Ενόψει της έναρξης των ημιτελικών των πλέι οφ θα πρέπει να επισημανθεί ότι…



*31 από τις 56 (55,35%) σειρές ημιτελικών από το 1992-93 (best of three και best of five) κρίθηκαν με «σκούπες», με την ομάδα που προκρίθηκε δηλαδή να περνάει είτε με 2-0, είτε με 3-0 νίκες.



*Στις 51 από τις 56 (91,07%) σειρές ημιτελικών, η ομάδα που νίκησε στο πρώτο ματς, πήρε την πρόκριση και έφτασε στους τελικούς.



*Στις 47 από τις 56 (83,92%) σειρές ημιτελικών, η ομάδα που είχε το πλεονέκτημα έδρας πήρε και την πρόκριση στους τελικούς.



ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ



MILESTONE



* Το πρώτο παιχνίδι της σειράς θα είναι για τον Λευτέρη Μποχωρίδη το 250ό του στη Stoiximan Basket League. Ο διεθνής γκαρντ θα γίνει ο 88ος παίκτης στην ιστορία του επαγγελματικού Πρωταθλήματος που θα φτάσει σε αυτόν τον αριθμό εμφανίσεων.



ΤΑ ΣΕΡΙ



* Στα 13 παιχνίδια έφτασε το σερί του Χάουαρντ Σαντ-Ρος με τουλάχιστον ένα κλέψιμο.



* Ο Πέιτον Σίβα είχε τρεις ασίστ σε καθένα από τα τέσσερα παιχνίδια που έκανε ως τώρα με τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ.



* Ο Ντάριλ Μέικον είχε 2+ εύστοχα τρίποντα και 3+ ασίστ στις επτά τελευταίες εμφανίσεις του στη Stoiximan Basket League.



ΤΑ + ΚΑΙ ΤΑ –



+ Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ εκτέλεσε με ποσοστό καλύτερο κατά 10,9% στα δίποντα σε σχέση με τους αντιπάλους του στα 26 παιχνίδια του στο φετινό Πρωτάθλημα. Είχε 58,5% έναντι του 47,6% των αντιπάλων του.



- Τα κλεψίματα είναι η μόνη κατηγορία στην οποία o Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ έχει μικρότερο μέσο όρων από εκείνους των ομάδων που αντιμετώπισε σε 26 ματς κανονικής περιόδου και πλέι οφ. Έχει 6 ανά αγώνα έναντι των 6,1 των αντιπάλων του.



ΛΑΡΙΣΑ



MILESTONE



* Ο Θόδωρος Ζάρας οδεύει προς τους 2.500 πόντους καριέρας, αριθμό τον οποίο έχουν φτάσει 47 παίκτες στην ιστορία της Stoiximan Basket League. Ο γκαρντ-φόργουορντ της Λάρισας απέχει 32 πόντους από αυτό το milestone.



ΤΑ ΣΕΡΙ



* Στα 10 παιχνίδια έφτασε το σερί του Ζώη Καράμπελα με τουλάχιστον τρεις ασίστ.



* Ο Ουσμάν Κρουμπάλι έφτασε σε διψήφια επίδοση ριμπάουντ στα τέσσερα προηγούμενα παιχνίδια και σε double-double στα τρία τελευταία από αυτά. Έτσι συμπλήρωσε τα 10 και είναι με διαφορά ο πρώτος της σχετικής λίστας.



* Από οχτώ κερδισμένα φάουλ είχε ο Μιχάλης Τσαϊρέλης στα δύο ματς των προημιτελικών με τον Κολοσσό H Hotels. Ο διεθνής φόργουορντ είχε 5+ κερδισμένα φάουλ στα 13 από τα 25 παιχνίδια του στο φετινό Πρωτάθλημα.



ΤΑ + ΚΑΙ ΤΑ –



+ 4,1 περισσότερα ριμπάουντ είχε η Λάρισα στους 26 αγώνες της (38,8) σε σχέση με εκείνα των ομάδων που αντιμετώπισε σε αυτούς (34,7).



- Η Λάρισα έκανε στους 26 αγώνες της στο φετινό Πρωτάθλημα 3,1 περισσότερα λάθη (16,7 έναντι 13,6) και είχε 3,7 λιγότερες ασίστ (15,4 έναντι 19,1) από τις ομάδες που αντιμετώπισε.