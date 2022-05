Τα «έσπασαν» οι Χιτ: Σημείωσαν μόλις 11 πόντους στο πρώτο δωδεκάλεπτο (vid)

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι Χιτ σημείωσαν τέσσερις πόντους σε εννιά λεπτά, έχοντας ένα σερί 14ων άστοχων σουτ, για να βελτιώσουν λίγο την εικόνα τους στο τελευταίο τρίλεπτο του πρώτου δωδεκαλέπτου.

Ενδεικτικά οι Χιτ ολοκλήρωσαν το πρώτο δωδεκάλεπτο έχοντας, 4/6 βολές, 2/17 δίποντα και 1/2 τρίποντα, με τον Βίκτορ Ολαντίπο να... διασώζεται, σημειώνοντας έξι πόντους.

Tatum flies in for the finish 💥



The @celtics are in the midst of an 18-1 run on ABC pic.twitter.com/bF661cOFEJ